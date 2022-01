Zee Media और अडानी ग्रुप के बीच डील पर किया गया ट्वीट बिल्कुल निराधार और झूठा, नहीं हुआ कोई करार

नई दिल्ली. Zee Media-Adani Group: कॉरपोरेट जगत और सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है. दावा किया जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने ज़ी मीडिया में हिस्सेदारी खरीद ली और कैश डील की गई है. इसके लिए गौतम अडानी और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के बीच एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया गया है. बता दें ये खबर पूरी तरह से निराधार, झूठी है.

ज़ी मीडिया की तरफ से ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है. Zee Media कंपनी मैनेजमेंट ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन किया है. कंपनी इसको लेकर अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी करेगी.

दरअसल, एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है कि गौतम अडानी और सुभाष चंद्रा के बीच एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हुआ है. अदानी एंटरप्राइसेज ज़ी मीडिया को खरीद रहा है. पूरी डील कैश में 30 रुपए प्रति शेयर में होगी. और संजय पुगालिया ज़ी न्यूज़ के CEO होंगे. ये ट्वीट और खबर दोनों निराधार हैं, झूठी हैं. ज़ी मीडिया मैनेजमेंट का कहना है कि इस तरह की अफवाह पर कोई ध्यान न दें. दोनों ग्रुप के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है. ट्विटर और सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों ने अफवाहें फैलाई हैं.

Gautam Adani and Subhash Chandra enter in to an exclusive agreement . Adani enterprise to acquire Zee media in an all cash deal at Rs 30 per share. Sanjay Pugalia to be CEO of Zee news.

— Anurag Chaturvedi (@AnuragC1106) January 12, 2022