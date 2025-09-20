Fixed Deposit: ये बैंक वरिष्ठ नागरिकों को दे रहे हैं तगड़ा ब्याज! यहां देखें पूरी लिस्ट

FD interest rate: पिछले कुछ महीनों में कई बैंकों ने अपनी फिक्स्ड डिपाजिट (FD) की ब्याज दरों में कटौती की है. ये दरें सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों, दोनों के लिए कम की गई हैं. हालांकि, अभी भी कुछ छोटे फाइनेंस बैंक हैं जो वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) को अधिकतम 3 करोड़ रुपये की जमा राशि पर फिक्स्ड डिपाजिट (FD) पर 8.4% तक की ब्याज दर दे रहे हैं.

निश्चित आय के सोर्स की तलाश कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स्ड डिपाजिट एक आकर्षक ऑप्शन है. सितंबर 2025 में 8% से अधिक की FD दरें देने वाले छोटे फाइनेंस बैंकों पर एक नजर डालें.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक FD ब्याज दर

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल के फिक्स्ड डिपाजिट पर 8.4% ब्याज दर देता है. ये दरें 8 सितंबर, 2025 से लागू हैं.

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 से 3 साल तक की फिक्स्ड डिपाजिट पर 8.15% ब्याज देता है. ये दरें 25 जुलाई, 2025 से लागू होंगी.

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 से 3 साल और 5 साल की FD पर 8% ब्याज दर प्रदान कर रहा है. ये दरें 16 सितंबर, 2025 से लागू हैं.

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 18 महीने से 24 महीने की फिक्स्ड डिपाजिट पर 7.8% ब्याज दे रहा है. ये दरें 18 सितंबर, 2025 से लागू हैं.

वरिष्ठ नागरिकों को TDS में छूट

बैंक फिक्स्ड डिपाजिट से अर्जित ब्याज पर 10% की दर से TDS काटते हैं. 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए अगर किसी वित्तीय वर्ष में कुल FD ब्याज 50,000 रुपये से अधिक है, तो TDS लागू होता है. वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक) के मामले में ये लिमिट 1 लाख रुपये प्रति वर्ष है. अगर ब्याज आय इस सीमा के भीतर रहती है, तो कोई TDS नहीं काटा जाता है.