Share Market: अमेरिका से आई खबर और झूम उठा भारत का शेयर बाजार, मेटल, फार्मा स्टॉक्स में जमकर खरीदारी

Trending Photos
Share Market Update: सोमवार को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ खुले. सेंसेक्स खुलने के साथ ही 400 अंक चढ़ गया . शुरुआती कारोबार में बाजार के ज्यादातर सूचकांक हरे निशान पर रहे और सुबह 9:37 पर सेंसेक्स 248 अंक की तेजी के साथ 83,469 और निफ्टी 78 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,570 पर पहुंच गया. दिन चढने के साथ सेंसेक्स की तेजी भी चढ़ी, लेकिन आज चर्चा इस बात की सेंसेक्स में ये तेजी आई क्यों ?
शेयर बाजार में तेजी की असली वजह क्या है ?
शेयर बाजार में तेजी के पीछे कई फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर तीन बड़ी वजहों में इसे समेटना चाहे तो ग्लोबल मार्केट में आई तेजी के चलते भारतीय शेयर बाजार को बूस्ट मिला. वहीं अमेरिका में शटडाउन खत्म होने के दिखते आसार के चलते बाजार पर सकारात्मक असर दिखा और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़ गए. वहीं गोल्डमैन सैक्स ने यह कहकर निवेशकों का उत्साह बढ़ा दिया कि भारतीय शेयर बाजार में पैसा बनाने का अच्छा मौका है.बैंक ने भारतीय शेयर बाज़ार की रेटिंग को ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया.
सोमवार को बाजार ने लगाई छलांग
भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में बाजार के ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में थे. शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी का नेतृत्व मेटल और फार्मा सेक्टर के शेयर कर रहे थे.सेंसेक्स पैक में बीईएल, एशियन पेंट्स, एलएंडटी, इन्फोसिस, टाइटन, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, आईटीसी, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा और टीसीएस टॉप गेनर्स थे. यूको बैंक, IOB, BOI...ये सरकारी बैंक होंगे बंद ! वित्त मंत्री ने बताया क्या है मेगा बैंकिंग मर्जर का प्लान, 2.3 लाख स्टाफ और लाखों खाताधारक, किसपर कितना असर ?
बाजार के टॉप लूजर्स
ट्रेंट, पावर ग्रिड, एमएंडएम, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल (जोमैटो), टाटा स्टील, एसबीआई, मारुति सुजुकी और कोटक महिंद्रा बैंक लूजर्स थे.
लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी तेजी के साथ कारोबार हो रहे थे. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 211 अंक या 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,054 अंक पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 80 अंक या 0.45 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,156 अंक पर था. लगातार छह सत्रों की बिकवाली के बाद, एफआईआई 7 नवंबर को फिर से खरीदार बन गए थे और इस दौरान उन्होंने 4,581 करोड़ रुपए मूल्य की इक्विटी खरीदी .आईएएनएस