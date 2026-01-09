अब इन गाड़ियों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; बताई ये खास वजह

No road tax on factory mine machinery: सड़क टैक्स को लेकर काफी चर्चा होती रहती है. आय दिन हम देखते हैं कि समय-समय पर इनके नियमों में भी बदलाव देखा जाता है. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने अब एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के इस संबंधित एक फैसले को रद्द भी कर दिया है. जी हां, देश की शीर्ष अदालत ने रोड टैक्स को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों को राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि कारखानों, खदानों और इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर सड़क किनारे यूज होने वाली खास मशीनरी को अपने आप मोटर वाहन नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा है कि कारखाने और खदान की मशीनरी पर कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा. आइए जानते हैं पूरी खबर.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला एक याचिका पर सुनाया है. मिली जानकारी के अनुसार, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें निर्माण उपकरणों पर मोटर वाहन टैक्स लगाने की अनुमति दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने खनन, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट और ड्रेजिंग सेक्टर्स को प्रभावित करने वाले लंबे समय के इस विवाद को भी अब खत्म कर दिया. इन कार्यों के लिए डंपर, क्रेन, लोडर, रोड रोलर सहित भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है. कोर्ट ने कहा है कि कारखाने और खदान की मशीनरी को ऑटोमैटिक रूप से मोटर वाहन नहीं माना जा सकता है, जिसपर रोड टैक्स लागू होता है. भले ही ऐसी गाड़ियां कम स्पीड से चलने में सक्षम हों. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रोड टैक्स केवल उन गाड़ियों पर लगाया जा सकता है जो सार्वजनिक सड़कों पर यूज के लिए हों.

कोर्ट ने बताया क्यों नहीं लगेगा टैक्स

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने अपने मौखिक फैसले में कहा- प्रस्तुत दलीलों और रिकॉर्ड में शामिल चीजों को देखते हुए, हमारी राय है कि आवेदकों द्वारा उपयोग किए गए वाहन विशेष प्रकार के वाहन हैं. मतलब कि निर्माण कार्यों वाले वाहन हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर चलते हैं और यूज किए जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उपकरण गुजरात मोटर वाहन टैक्स अधिनियम के तहत भी रोड टैक्स के लिए नहीं हैं. क्योंकि यह अधिनियम कंस्ट्रक्शन उपकरण वाहनों के लिए किसी भी तरह का टैक्स तय नहीं करता है.

सार्वजनिक सड़कों का यूज करने पर लगेगा टैक्स

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ऐसी मशीनरी गाड़ियां सार्वजनिक सड़कों का यूज करते हुए पाई जाती हैं तो उनपर मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित राज्य टैक्स कानून का नियम लागू होगा. इसके तहत वे गाड़ियां टैक्स के साथ जरूरत पड़ने पर जुर्माने के भी अंदर आएंगी. मतलब कि उनसे टैक्स लेने के अलावा नियम के तहत जुर्माना भी वसूला जा सकता है.