IPO से पहले चमकी अलख पांडे की किस्मत, PhysicsWallah में इस कंपनी ने किया ₹136 करोड़ का निवेश

फिजिक्सवाला का IPO 3,480 करोड़ रुपये का होगा ये 11 नवंबर को खुलेगा. कंपनी ने प्रति शेयर 103-109 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. इसका मकसद अपर एंड पर 31,500 करोड़ रुपये से अधिक की वैल्यूएशन हासिल करना है.
Trending Photos
PhysicsWallah IPO : ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म थिंक इन्वेस्टमेंट्स (Think Investments) ने एडटेक स्टार्टअप फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) में 136 करोड़ रुपये का निवेश किया है. ये निवेश ऐसे समय में हुआ है, जब कंपनी अगले सप्ताह अपने IPO की तैयारी कर रही है. इस निवेश के तहत थिंक इन्वेस्टमेंट्स ने एडटेक फर्म के 14 कर्मचारियों से फिजिक्सवाला में 1.07 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे, जो 0.37 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है. ये शेयर 127 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे गए, जो इश्यू प्राइस से 17 प्रतिशत अधिक है. इस प्रकार लेनदेन का साइज 136.17 करोड़ रुपये है.
फिजिक्सवाला का IPO 3,480 करोड़ रुपये का होगा ये 11 नवंबर को खुलेगा. कंपनी ने प्रति शेयर 103-109 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. इसका मकसद अपर एंड पर 31,500 करोड़ रुपये से अधिक की वैल्यूएशन हासिल करना है. बता दें, इस IPO में 3,100 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और को-फाउंडर और प्रमोटर अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी द्वारा 380 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल है.
कब खुलेगा IPO?
फिजिक्सवाला का 3,480 करोड़ रुपये का IPO 11 नवंबर को खुलेगा. कंपनी ने 103-109 रुपये प्रति शेयर का प्राइस दायरा तय किया है.
IPO खुलने की डेट: 11 नवंबर 2025
IPO बंद होने की डेट: 13 नवंबर 2025
रिफंड शुरू होने की डेट: 17 नवंबर 2025
एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट: 18 नवंबर 2025
प्राइस बैंड: ₹103 से ₹109 प्रति शेयर (फेस वैल्यू: ₹1 प्रति शेयर)
न्यूनतम लॉट साइज: 137 शेयर
न्यूनतम निवेश: ₹14,933
फिजिक्सवाला लिमिटेड भारत की सबसे तेजी से बढ़ती एडटेक कंपनियों में से एक है, जिसने स्टूडेंट्स के लर्निंग और परीक्षा की तैयारी करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. अलख पांडे ने वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत एक YouTube चैनल के रूप में की थी, जो शुरू में केवल फिजिक्स विषय पर केंद्रित था. 2020 में कंपनी को औपचारिक रूप से PhysicsWallah प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड किया गया.
क्या काम करती है थिंक इन्वेस्टमेंट्स?
थिंक इन्वेस्टमेंट्स चार अरब अमेरिकी डॉलर की एक वैश्विक निवेश कंपनी है, जो तकनीक बेस्ड इनिशियल बिजनेस को समर्थन देने पर ध्यान देती है.