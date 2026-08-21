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इस दिवाली मिठास कम पर बढ़ेगा शोर! पटाखों पर मिल सकती है खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुंजाइश

Supreme Court on Firecracker: इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में आपको पटाखे चलाने पर राहत मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने CPCB से राहत देने की गुंजाइश चलाने की बात कही है. अगर बोर्ड ने कोर्ट की मान ली, तो इस बार दिवाली पर शोर तेज होगा. हालांकि चीनी की बढ़ती कीमत त्योहार की मिठास को कम कर सकती है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 21, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:26 PM IST
इस दिवाली मिठास कम पर बढ़ेगा शोर! पटाखों पर मिल सकती है खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुंजाइश

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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