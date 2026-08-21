/इस दिवाली मिठास कम पर बढ़ेगा शोर! पटाखों पर मिल सकती है खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुंजाइश

Diwali Firecracker: इस बार दिवाली में भले ही आपके लिए पकवानों की मिठास कम हो जाए, लेकिन पटाखों का शोर और उसकी जगमगाहट देखने को मिल सकता है. सुप्रीम कोर्ट की पहल से इस दिवाली पर पटाखे जलाने की छूट मिल सकती है.
सर्वोच्च अदालत ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से यह जांचने के लिए कहा है कि क्या इस बार दीवाली में पटाखों से जुड़ी पाबंदियों में कुछ छूट दी जा सकती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के लिए निर्धारित शोर की सीमा को लेकर संभावना तलाशने के लिए कहा है. जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंधों पर छूट देने की संभावना तलाशने की बात कही है.
दरअसल भारत में चीनी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. बीते 3 महीनों में चीनी के दाम 40% बढ़ चुके हैं. रिटेल मार्केट में इसकी कीमत 70 रुपये के करीब पहुंच चुकी है. सरकार की ओर से शुगर सप्लाई बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन इतनी जल्दी कीमतों को नियंत्रित कर पाना आसान नहीं होगा. सरकार ने निर्यात पर पाबंदी, आयात पर ड्यूटी फ्री, जमाखोरी पर सख्ती को लेकर तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन दिवाली तक चीनी के दाम गिर पाएं, इसकी गुंजाइश बहुत कम है. यानी दीवाली में मिठाई खरीदने के लिए आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. घर में बनने वाले पकवान रसोई का बजट बढ़ाएंगे. किचन का बजट बिगड़ेगा, लेकिन पटाखों पर राहत मिल सकती है.
20 अगस्त को वायु प्रदूषण से जुड़ी 2015 की याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीपीसीबी से कहा कि वो त्योहार से पहले शोर की तय सीमा में कुछ ढील देने की संभावना पर विचार करे. अगर सुप्रीम कोर्ट की अपील पर CPCB ने अमल करते हुए पटाखों पर छूट दी, तो आपको चोरी-छिपे महंगे पटाखे नहीं खरीदने पड़ेंगे. अगर पॉल्यूशन बोर्ड की ओर से छूट मिलती है, तो खुले में पटाखे बिकेंगे और दाम भी कंट्रोल में रहेगा. बता दें कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अक्टूबर से जनवरी के बीच भारी वायु प्रदूषण की वजह से पटाखों पर पाबंदी लगी हुई है.
भारत में पटाखा इंडस्ट्री का मार्केट साइज 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का है. अय्यारी, कॉक, सोनी, स्टैंडर्ड , औरंका जैसे कई बड़े ब्रांड और रजिस्टर्ड फर्में इस मार्केट से जुड़े हैं. सीजन बेस्ड इस इंडस्ट्री की कमाई का मुख्य जरिया दिवाली है, जिसमें से अपने कुल कमाई का 50 से 60 फीसदी हिस्सा अर्जित कर लेते हैं. करीब 10 लाख लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं. दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगी पाबंदी की वजह से इन कंपनियों की कमाई प्रभावित होती है. अगर इस बार पटाखों पर छूट मिलती है, तो इन कंपनियों की कमाई बढ़ाने में मदद मिलेगी.