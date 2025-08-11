28 लाख चालान, 470 करोड़ पेनाल्‍टी...365 द‍िन में देश के क‍िस एक्‍सप्रेस-वे पर हुए सबसे ज्‍यादा चालान?
28 लाख चालान, 470 करोड़ पेनाल्‍टी...365 द‍िन में देश के क‍िस एक्‍सप्रेस-वे पर हुए सबसे ज्‍यादा चालान?

Whic Expressway Gets Highest Challan: मुंबई से पुणे को जोड़ने वाले 95 किमी लंबे एक्सप्रेसवे पर एक साल के दौरान सबसे ज्‍यादा कारों का चालान क‍िया गया. यहां 17.20 लाख कारों के चालान ओवर स्‍पीड‍िंग को लेकर हुए.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:28 PM IST
Mumbai-Pune Expressway News: देश में बने अलग एक्‍सप्रेस-वे के जर‍िये हजारों क‍िमी की दूरी आप घंटों में तय कर लेते हैं. इनके जर‍िये एक शहर से दूसरे शहर जाना पहले के मुकाबले काफी आसान हुआ है. एक्‍सप्रेस-वे पर सफर करने के भी अपने न‍ियम हैं. लेक‍िन जब आप इन न‍ियमों का पालन नहीं करते तो आपको पेनाल्‍टी से लेकर कानूनी कार्रवाई तक का सामना करना पड़ता है. क‍िसी भी एक्‍सप्रेस-वे पर सबसे ज्‍यादा मामले ओवर स्‍पीड‍िंग के सामने आते हैं. जब आपकी कार के टायर एक्‍सप्रेस-वे पर चढ़ते हैं और आपका पैर एक्‍सीलेटर पर होता है तो फ‍िर रफ्तार पीछे छूट जाती है.

एक साल में 27.76 लाख ई-चालान जारी किये

रफ्तार से बात करने पर आपको सामना करना पड़ता है ओवर स्‍पीड‍िंग के चालान का. महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से बताया गया क‍ि जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway) पर ट्रैफिक रूल्‍स तोड़ने के लिए इंटेलीजेंट ट्रैफ‍िक मैनेजमेंट स‍िस्‍टम (ITMS) से 27.76 लाख ई-चालान जारी किए गए. इन चालान की कुल पेनाल्‍टी 470 करोड़ रुपये हुई. लेकिन इनमें से महज 51 करोड़ रुपये ही वाहन माल‍िकों से वसूले जा सके. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार देशभर में साल 2024 के दौरान कुल 12,000 करोड़ रुपये के चालान काटे गए. लेक‍िन एक साल के दौरान मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्‍यादा रकम 470 करोड़ रुपये के चालान हुए.

17.20 लाख ओवर स्‍पीड‍िंग के चालान
मुंबई से पुणे को जोड़ने वाले 95 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे पर कारों का चालान सबसे ज्‍यादा क‍िया गया. कारों के 17.20 लाख से ज्यादा चालान ओवर स्‍पीड‍िंग को लेकर हुए. इसके बाद हेवी गुड्स व्‍हीकल (Heavy goods vehicles) के 3.27 लाख, बसों जैसे हैवी पैसेंजर व्‍हीकल के 2.48 लाख, टैक्‍स‍ियों के दो लाख और लाइट गुड्स व्‍हीकल (Light Goods Vehicle) के 1.2 लाख चालान हुए. म‍िड साइज गुड्स व्‍हीकल (Mid Size Goods Vehicle) के 85,468, ब‍िग साइज हेवी गुड्स व्‍हीकल के 30,450 चालाना हुए. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात न‍ियमों का पालन करने और हादसों में कमी लाने के ल‍िए आईटीएमएस (ITMS) को लागू किया गया था.

प्रोजेक्‍ट पर 100 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का खर्च
आईटीएमएस (ITMS) में हाई-र‍िजोल्‍यूशन कैमरे और AI टेक्‍न‍िक का यूज होता है. महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) की तरफ से 40 गैन्‍ट्री और सैकड़ों सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए गए हैं. प्रोजेक्‍ट पर 100 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का खर्च आया. इसमें 45 करोड़ रुपये रोड सेफ्टी फंड से दिये गए. ITMS सिस्टम ट्रैफिक न‍ियमों को तोड़ने वालों की रिपोर्ट तैयार करता है. इसकी कमांड कंट्रोल सेंटर (CCC) में ऑपरेटर टीम जांच करती है. इसके बाद RTO की तरफ से चालान को मंजूरी दी जाती है. 

क‍िस-क‍िस मद में चालाना काटे गए?
अध‍िकतर चालान ओवर स्‍पीड‍िंग, सीट बेल्ट नहीं लगाने, लेन चेंज करने, रॉन्‍ग साइड ड्राइव‍िंग और मोबाइल फोन यूज करते हुए ड्राइव‍िंग करने को लेकर हुए. एक्‍सप्रेस-वे के खंडाला घाट के 10 किमी हिस्से में सबसे ज्‍यादा ओवर स्‍पीड को लेकर चालाना हुए. इस जगह पर कारों के लिए 60 किमी/घंटा और हेवी व्‍हीकल के ल‍िए 40 किमी / घंटा की स्‍पीड तय है. इस एक्‍सप्रेस-वे पर हुए 470 करोड़ रुपये के चालान में से अब तक महज 51.32 करोड़ रुपये वसूले गए. ट्रांसपोर्टरों की तरफ से चालान की संख्या का विरोध किया गया.  

;