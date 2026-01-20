Gold ATM in Hyderabad: सोने के दाम हर द‍िन नई ऊंचाई को छू रहे हैं. ऐसे में काफी लोग अपने पुराने गोल्‍ड को नए गोल्‍ड में या फ‍िर नगदी में बदल रहे हैं. लोगों के इस तरफ बढ़ते रुझान के बीच फिनटेक कंपनी गोल्ड सिक्का (Goldsikka) ने बड़ा कदम उठाते हुए देश का पहला एआई- पावर्ड गोल्‍ड एटीएम लॉन्‍च क‍िया है. कंपनी का यह एटीएम हैदराबाद में है. इस मशीन के जर‍िये पुराना सोना बेचना इतना आसान हो जाता है क‍ि आपको घंटों ज्वेलरी दुकान पर बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके जरिये आपको अपना सोना मशीन में डालना होगा और पैसा आधे घंटे में बैंक अकाउंट में आ जाएगा.

कैसे काम करती है मशीन

एआई गोल्ड एटीएम पुराने सोने को 30 मिनट के अंदर कैश में बदल देती है. सोने को मशीन में डालते ही कस्‍टमर प्रोसेस शुरू हो जाता है. पहले मशीन सोने को पिघलाती है, उसकी प्‍योर‍िटी और वजन की जांच एआई टेक्‍न‍िक से की जाती है. मार्केट रेट के हिसाब से तुरंत कीमत तय हो जाती है और पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. इस पूरे प्रोसेस में क‍िसी तरह का झंझट नहीं, क‍िसी तरह की बार्गेनिंग नहीं...पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेचने ही नहीं सोना खरीदने की भी सुव‍िधा

यह एटीएम केवल पुराने सोने को बेचने तक ही सीम‍ित नहीं है. इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) टेक्‍न‍िक है, ज‍िससे कस्‍टमर मशीन के सामने खड़े होकर ज्वेलरी को वर्चुअली ट्राय कर सकते हैं. इसके अलावा 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के गोल्ड कॉइन भी खरीद सकते हैं. एटीएम में यह सुव‍िधा 24 घंटे उपलब्ध है, यानी आप दिन-रात कभी भी सोना खरीद या बेच या डिजिटाइज कर सकते हैं. चोरी या गलत सोने से रोकने के लिए मशीन का सेफ्टी स‍िस्‍टम मजबूत है.

आने वाले द‍िनों में आएंगे और गोल्‍ड एटीएम...

क‍िसी भी तरह का ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले आपका केवाईसी (आधार, आईडी प्रूफ और फोटो) क‍िया जाता है. यद‍ि क‍िसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता है तो ट्रांजेक्शन को तुरंत रोक द‍िया जाता है. इससे गोल्‍ड की ब‍िक्री सेफ और भरोसेमंद हो जाती है. कंपनी की अगले आने वाले समय में देश के अलग-अलग ह‍िस्‍सों में और भी गोल्‍ड एटीएम लॉन्‍च करने का प्‍लान है.