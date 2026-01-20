Advertisement
Hindi Newsबिजनेसपुराने गोल्‍ड के बदले पैसा उगलेगी यह मशीन, इस शहर में लगा पहला AI गोल्ड एटीएम; कैसे करता है काम

पुराने गोल्‍ड के बदले पैसा 'उगलेगी' यह मशीन, इस शहर में लगा पहला AI गोल्ड एटीएम; कैसे करता है काम

Working Process of Gold ATM: गोल्ड एटीएम के जर‍िये आप कुछ ही समय में सोने खरीद और बेच दोनों सकते हैं. इसमें कस्‍टमर का केवाईसी करने के बाद ही प्रोसेस शुरू होता है और बाद में पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:32 AM IST
Gold ATM in Hyderabad: सोने के दाम हर द‍िन नई ऊंचाई को छू रहे हैं. ऐसे में काफी लोग अपने पुराने गोल्‍ड को नए गोल्‍ड में या फ‍िर नगदी में बदल रहे हैं. लोगों के इस तरफ बढ़ते रुझान के बीच फिनटेक कंपनी गोल्ड सिक्का (Goldsikka) ने बड़ा कदम उठाते हुए देश का पहला एआई- पावर्ड गोल्‍ड एटीएम लॉन्‍च क‍िया है. कंपनी का यह एटीएम हैदराबाद में है. इस मशीन के जर‍िये पुराना सोना बेचना इतना आसान हो जाता है क‍ि आपको घंटों ज्वेलरी दुकान पर बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके जरिये आपको अपना सोना मशीन में डालना होगा और पैसा आधे घंटे में बैंक अकाउंट में आ जाएगा.

कैसे काम करती है मशीन

एआई गोल्ड एटीएम पुराने सोने को 30 मिनट के अंदर कैश में बदल देती है. सोने को मशीन में डालते ही कस्‍टमर प्रोसेस शुरू हो जाता है. पहले मशीन सोने को पिघलाती है, उसकी प्‍योर‍िटी और वजन की जांच एआई टेक्‍न‍िक से की जाती है. मार्केट रेट के हिसाब से तुरंत कीमत तय हो जाती है और पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. इस पूरे प्रोसेस में क‍िसी तरह का झंझट नहीं, क‍िसी तरह की बार्गेनिंग नहीं...पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है.

बेचने ही नहीं सोना खरीदने की भी सुव‍िधा
यह एटीएम केवल पुराने सोने को बेचने तक ही सीम‍ित नहीं है. इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) टेक्‍न‍िक है, ज‍िससे कस्‍टमर मशीन के सामने खड़े होकर ज्वेलरी को वर्चुअली ट्राय कर सकते हैं. इसके अलावा 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के गोल्ड कॉइन भी खरीद सकते हैं. एटीएम में यह सुव‍िधा 24 घंटे उपलब्ध है, यानी आप दिन-रात कभी भी सोना खरीद या बेच या डिजिटाइज कर सकते हैं. चोरी या गलत सोने से रोकने के लिए मशीन का सेफ्टी स‍िस्‍टम मजबूत है.

आने वाले द‍िनों में आएंगे और गोल्‍ड एटीएम...
क‍िसी भी तरह का ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले आपका केवाईसी (आधार, आईडी प्रूफ और फोटो) क‍िया जाता है. यद‍ि क‍िसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता है तो ट्रांजेक्शन को तुरंत रोक द‍िया जाता है. इससे गोल्‍ड की ब‍िक्री सेफ और भरोसेमंद हो जाती है. कंपनी की अगले आने वाले समय में देश के अलग-अलग ह‍िस्‍सों में और भी गोल्‍ड एटीएम लॉन्‍च करने का प्‍लान है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

