ट्रेन सफर में छाया ये फूड आइटम! IRCTC ने बताई सबसे ज्यादा ऑर्डर होने वाली डिश

IRCTC Updates : भारत में ट्रेन यात्रा अक्सर एक ही सवाल से शुरू होती है? क्या घर से टिफिन ले जाएं, जिसमें पैक किए गए पराठे और स्नैक्स हों या फिर सफर के दौरान मिलने वाले खाने पर भरोसा करें? सालों से यात्री दोनों ही विकल्प अपनाते आए हैं. लेकिन अब तस्वीर बदल हो रही है. बड़ी संख्या में लोग अब एक आसान रास्ता चुन रहे हैं उसमें से एक ये है कि अपनी सीट पर ही खाना ऑर्डर करना. भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) (IRCTC) की ई-पेंट्री और ई-कैटरिंग सर्विस इसी जरूरत को पूरा कर रही है.

अब यात्रियों को ये सोचने की चिंता नहीं करनी पड़ती कि अगला भोजन कहां से मिलेगा. वे पहले से ऑनलाइन खाना बुक कर सकते हैं और यात्रा के दौरान अपनी सीट पर डिलीवरी पा सकते हैं. न प्लेटफॉर्म पर भागदौड़, न आखिरी समय की हड़बड़ी- खाना सीधे आपकी बर्थ तक पहुंचता है. हाल ही में IRCTC ने 2025-26 के आंकड़ों के आधार पर एक दिलचस्प जानकारी साझा की है उसमें ये शामिल है कि आखिर ट्रेन में सबसे ज्यादा कौन-सा खाना ऑर्डर किया जा रहा है?

ई-पेंट्री सर्विस कैसे काम करती है?

अगर आपने Vande Bharat Express, Shatabdi Express या Rajdhani Express जैसी ट्रेनों में सफर किया है, तो आप जानते होंगे कि टिकट बुकिंग के समय भोजन का ऑप्शन चुनने की सर्विस मिलती है. इन ट्रेनों में भोजन सीधे IRCTC किचन से उपलब्ध कराया जाता है. हालांकि, कई लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में पेंट्री कार नहीं होती. ऐसे रूट्स पर यात्रियों को लंबे समय तक सीमित फूड ऑप्शंस के साथ सफर करना पड़ता है.

इसी समस्या के समाधान के लिए IRCTC ने अप्रैल 2025 में ई-पेंट्री मील बुकिंग सेवा शुरू की. इसकी शुरुआत प्रयोग के तौर पर Vivek Express पर की गई थी. सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद ये सर्विस देशभर की 25 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों तक विस्तारित कर दी गई. अब यात्री पहले से भोजन बुक कर सकते हैं और अपनी सीट पर डिलीवरी का इंतजार कर सकते हैं. लंबी यात्राओं का एक बड़ा तनाव इससे कम हो गया है.

सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर हो रहा है?

IRCTC के अनुसार, इस सेवा के जरिए अब तक 65,000 से अधिक मील बुक किए जा चुके हैं.

ब्रेकफास्ट और डिनर के ऑर्डर मिलाकर 17,000 से ज्यादा

सुबह-शाम की चाय के 8,000 से अधिक ऑर्डर

और सबसे आगे रहा लंच, जिसने 15,000 से ज्यादा बुकिंग दर्ज की

लंबे सफर में यात्री केवल स्नैक्स या पैकेज्ड फूड के बजाय एक संतुलित और पेट भरने वाला भोजन पसंद करते हैं और यही वजह है कि लंच सबसे लोकप्रिय ऑप्शन बनकर उभरा. रूट्स के हिसाब से देखें तो Hazrat Nizamuddin–Bengaluru Sampark Kranti Express में सबसे ज्यादा डिमांड दर्ज की गई. जहां लगभग 8,300 मील ऑर्डर किए गए.

यात्रियों का कहना है कि इस ट्रेन में भोजन की गुणवत्ता और नियमितता पर उन्हें भरोसा है. दिसंबर 2025 अब तक का सबसे व्यस्त महीना रहा, इसमें लगभग 16,500 बुकिंग दर्ज हुईं. संकेत ये है कि यात्री धीरे-धीरे प्री-ऑर्डर मील्स के ऑप्शन को अपनाने में सहज हो रहे हैं.

बुकिंग प्रक्रिया बेहद आसान

यात्री टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC वेबसाइट पर ई-पेंट्री ऑप्शन चुन सकते हैं, बशर्ते उस ट्रेन में ये सुविधा उपलब्ध हो. ये सर्विस कन्फर्म टिकट, RAC और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध है. बुकिंग के बाद यात्रियों को SMS या ईमेल के जरिए एक मील वेरिफिकेशन कोड (MVC) मिलता है. यात्रा के दिन इसी कोड के आधार पर भोजन तय स्टेशन पर सीट तक पहुंचाया जाता है.

पूरी तरह डिजिटल सिस्टम

इस सेवा की एक बड़ी खासियत यह है कि भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन होता है. कैश रखने या ऑनबोर्ड वेंडर से लेन-देन की जरूरत नहीं पड़ती. सभी ऑर्डर डिजिटल सिस्टम से ट्रैक होते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है. किसी कारणवश डिलीवरी नहीं होती, तो यात्रियों को स्वतः रिफंड और सूचना मिल जाती है.

यात्रियों को क्यों पसंद आ रही है ये सर्विस?

लंबी ट्रेन यात्रा में भोजन हमेशा एक बड़ी चिंता रहा है. खासकर उन रूट्स पर जहां पेंट्री कार उपलब्ध नहीं होती. पहले यात्री या तो जरूरत से ज्यादा खाना पैक करते थे या फिर स्टेशनों पर सीमित विकल्पों पर निर्भर रहते थे.ई-पेंट्री सेवा इस समस्या को काफी हद तक हल कर रही है. यात्री पहले से जानते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा और कब मिलेगा.