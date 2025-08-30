How To Save Money: तेजी से बढ़ते खर्चों के बीच आपके पास सेव‍िंग होना बहुत जरूरी है. काफी लोग इन चीजों को ध्‍यान में रखकर अपने मौजूदा खर्चों में कटौती करके सेव‍िंग पर फोकस कर रहे हैं. प‍िछले कुछ द‍िनों में सेव‍िंग पर फोकस करने वाले कुछ लोगों की स्‍टोरी भी वायरल हो रही हैं. 40 साल की उम्र में चार करोड़ की सेव‍िंग करने वाले शख्‍स के बाद 34 की उम्र में चार करोड़ इकट्ठा करने वाले शख्‍स की कहानी वायरल हो रही है. गांव से ताल्‍लुक रखने वाले 34 साल के आईटी प्रोफेशनल की कहानी काफी प्रेरणादायक है. इस शख्‍स ने रेडिट पर अपने बर्थडे के मौके पर यह कहानी r/Noida सबरेडिट पर शेयर की है, जिसे लोगों की तरफ से काफी पसंद क‍िया जा रहा है.

10 साल की मेहनत में जोड़े चार करोड़

रेड‍िट पर शेयर की गई कहानी में इस शख्‍स ने बताया क‍ि उसने 10 साल की मेहनत, पेशेंस और अनुशासित जीवन से 4 करोड़ रुपये की सेव‍िंग की है. उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और उसे व‍िरासत में कुछ नहीं म‍िला. इस सफलता के पीछे मेहनत और लगन दोनों का हाथ है. रेडिट पर कहानी शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि क‍िस तरह एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई करने के बाद कम उम्र में यह मुकाम हासिल किया है?

बचपन में गरीबी देखी, भूखे पेट सोए

आईटी प्रोफेशनल ने अपनी पोस्‍ट में ल‍िखा, 'मेरे पिताजी ने एक बार कहा था, ‘जिस दिन लोग तुम्हारी वजह से मुझे जानेंगे, मुझे गर्व होगा.’ बस यह बात मेरे दिल में घर कर गई. इसने मुझे ज‍िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.' उन्होंने बचपन में गरीबी देखी. भूखे पेट सोए, शहर के लोगों के बीच नॉर्मल दिखने की इच्छा थी. उन्‍होंने अपनी पोस्‍ट में ल‍िखा, 'मैं ब्रांडेड Levi's T-shirt इसल‍िए पहनना चाहता था ताक‍ि मैं शहर की भीड़ में सामान्‍य दिख सकूं.'

उन्‍होंने ल‍िखा मेरी जिंदगी तब बदली जब मेरी एंट्री कंप्यूटर की दुनिया में हुई. इस जुनून ने उन्हें टेक सेक्‍टर में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया. परमानेंट नौकरी मिलने के बाद गैर जरूरी खर्चों को कम क‍िया और समझदारी से सेव‍िंग करके अपने सपनों को हकीकत में बदला. वह ल‍िखते हैं, 'मैंने अपनी गलतियों से सीखा. फ्री ऑनलाइन र‍िसोर्स और कुछ अच्छी किताबों ने मेरी मदद की.' आज मेरे पास कार और बाइक है! लेकिन अभी घर नहीं खरीदा. यह जानबूझकर लिया गया फैसला है.

उन्‍होंने ल‍िखा, 'मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है क‍ि मैंने ऐसी जिंदगी बनाई, जिसे देखकर मेरे पिता खुश होंगे.' पार्ट-टाइम ट्रेडिंग शुरू की और सेव‍िंग पर फोकस क‍िया. उन्होंने अपनी कहानी उन लोगों के ल‍िए शेयर की है, जो जिंदगी में पीछे छूटे हुए महसूस करते हैं. वह लिखते हैं, 'आपको फर्राटेदार अंग्रेजी या महंगी डिग्री की जरूरत नहीं. बस मेहनत, लगन और आत्मविश्‍वास चाहिए.' उन्होंने रेडिट पर अपने बर्थडे के मौके पर यह कहानी r/Noida सबरेडिट पर शेयर की, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: इस शख्‍स से जुड़ी कहानी की सत्‍यता की पुष्‍ट‍ि जी न्‍यूज नहीं करता। यह केवल एक यूजर की तरफ से शेयर की गई स्‍टोरी है। क‍िसी तरह के न‍िवेश से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें।)