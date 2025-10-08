Chile Salary Error News: एक शख्स को अपनी मंथली सैलरी से जब 330 गुना पैसा मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा . उसने शख्स ने इसके बाद कंपनी से रिजाइन कर दिया. कंपनी ने उस पर केस किया तो अदालत ने उसे सही ठहराया.
Trending Photos
Salary Error News: किसी भी सैलरीड क्लास के लिए सबसे बड़ी खुशी महीने के आखिर में उसकी सैलरी क्रेडिट होने की होती है. लेकिन किसी महीने यह मंथली सैलरी न आकर 330 गुना पैसा अकाउंट में आ जाए तो आप क्या कहेंगे. शायद पहली बार तो आपको अपना बैलेंस देखकर यकीन ही नहीं होगा. चिली में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक ऑफिस असिस्टेंट को गलती से उसकी मंथली सैलरी का 330 गुना ज्यादा पैसा मिल गया. पैसा जैसे ही अकाउंट में आया उसने तुरंत जॉब से रिजाइन कर दिया.
तीन साल तक चला मामला
मामला अदालत में गया तो कोर्ट ने कहा कि वह इस पैसे को रख सकता है. अदालत में यह मामला पूरे तीन साल चला और जिसने भी सुना, वहीं चौंक गया. मई 2022 में डैन कंसोर्टियो इंडस्ट्रियल डे अलिमेंटोस डे चिली नामक फूड कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को गलत कैलकुलेशन के कारण 1.65 करोड़ चिलियन पेसो (करीब 1.51 करोड़ रुपये) मिल गए. उस कर्मचारी की एवरेज सैलरी 5 लाख चिलियन पेसो (करीब 46,000 रुपये) थी.
कंपनी ने दर्ज कराया चोरी का केस
कंपनी की समझ में जब गलती पकड़ में आई तो कर्मचारी से पैसा लौटाने के लिए कहा. पहले तो वह कर्मचारी कंपनी को पैसा लौटाने के लिए तैयार हो गया. लेकिन तीन दिन बाद उसने रिजाइन कर दिया और फोन नहीं उठाया. इसके बाद कंपनी ने कर्मचारी के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करा दिया. सैंटियागो कोर्ट में तीन साल तक चली सुनवाई के बाद सितंबर 2025 में जज ने अपना फैसला सुनाया. फैसले में कहा गया यह चोरी नहीं बल्कि 'अनऑथराइज्ड कलेक्शन' है. इसलिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
चोरी साबित होने पर मिलती यह सजा
इसके साथ ही अदालत ने कंपनी कर्मचारी को निर्दोष करार दिया. अगर चोरी साबित होती तो उसे जेल या जुर्माना दोनों हो सकता था. अदालत ने साफ कहा कि कंपनी कर्मचारी इन पैसों को अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र है. इस फैसले पर कंपनी की तरफ से कहा गया कि इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट में अपील दायर करेंगे. डायेरियो फिनान्सिएरो की तरफ से बयान में कहा गया कि हम फैसले को रद्द कराने के लिए हर कानूनी कदम उठाएंगे.