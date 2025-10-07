Income Tax Refund: देश के करोड़ों सैलरीड क्‍लास ने 16 स‍ितंबर तक अपना आयकर र‍िटर्न (Income Tax Return) फाइल कर द‍िया है. काफी लोगों को अपने र‍िफंड का इंतजार हैं. हाल ही में र‍िफंड से जुड़े एक मामले में द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में इनकम टैक्‍स विभाग को 6.42 लाख रुपये का टैक्स रिफंड और उस पर 3.55 लाख रुपये का ब्याज देने का आदेश द‍िया है. इस राश‍ि पर ब्‍याज का यह पैसा करीब 53 प्रत‍िशत का होता है. यह रिफंड असेसमेंट ईयर (AY) 2007-08, 2015-16, 2017-18 और 2018-19 का बकाया बताया जा रहा है. पूरे मामले में वादी को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जीत म‍िली है.

क्‍या है पूरा मामला?

याच‍िका दायर करने वाले गोयल को इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से टैक्स रिफंड द‍िया जाना था. लेकिन विभाग ने इसे लंबे समय तक जारी नहीं क‍िया. इस मामले को लेकर गोयल आयकर अपील आयुक्त (CIT A) के पास गए. 8 फरवरी 2017 को CIT A ने आयकर विभाग को गोयल के अकाउंट में र‍िफंड जारी करने का आदेश द‍िया. इसमें ब्‍याज के साथ र‍िफंड वापस करने के लि‍ए कहा गया. लेक‍िन इसके बावजूद भी इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने रिफंड जारी नहीं क‍िया. इसके बाद गोयल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अडानी की इस कंपनी पर Income Tax व‍िभाग की सख्‍ती, सीधे ठोक द‍िया 23 करोड़ का जुर्माना

10 लाख रुपये का र‍िफंड बकाया

गोयल ने आर्ट‍िकल 226 और 227 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में याच‍िका दायर की. उनकी तरफ से वकील हिमांशी गोयल और मयंक शर्मा ने पैरवी की. हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को द‍िये अपने फैसले में कहा क‍ि गोयल चार अलग-अलग असेसमेंट ईयर के लिए रिफंड और ब्‍याज के हकदार हैं. याचिका दायर करने के समय गोयल का 9,98,236.80 रुपये का रिफंड बकाया था. आयकर विभाग के वकील ने अदालत को बताया क‍ि उन्होंने भी रिफंड और इस पर लगने वाले ब्‍याज की कैलकुलेशन कर ली है. इसके साथ ही व‍िभाग ने आठ हफ्ते के अंदर गोयल को पैसा देने की बात कही है.

द‍िल्‍ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश द‍िया गया क‍ि वादी का बकाया पैसा और ब्याज आठ हफ्ते के अंदर द‍िया जाए. साथ ही इस पैसे से जुड़ा पूरा ब्‍योरा उसी दौरान उपलब्ध कराना होगा. अदालत ने यह भी कहा क‍ि यद‍ि गोयल को दी गई राशि कम लगती है तो वह आकलन अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं. इस आवेदन में उन्हें और रिफंड के ल‍िए कारण बताना होगा. आकलन अधिकारी को इस आवेदन पर चार हफ्ते के अंदर फैसला लेना होगा और गोयल को इस बारे में जानकारी देनी होगी.

यह भी पढ़ें: आपका ITR भी प्रोसेस्‍ड शो हो रहा है? फ‍िर भी नहीं म‍िला र‍िफंड, जान‍िए खाते में कब आएगा पैसा

हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि यद‍ि गोयल आकलन अधिकारी के फैसले से संतुष्‍ट नहीं हुए तो वह इस याच‍िका को फ‍िर से शुरू कर सकते हैं. याच‍िका शुरू करने के लि‍ए आकलन अधिकारी का आदेश साथ में जमा करना जरूरी है. इसके बाद अदालत की तरफ से इस पूरे मामले पर व‍िचार क‍िया जाएगा.