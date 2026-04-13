Doctor lost 12 crore in trading scam: यदि आपको कोई शेयर बाजार में निवेश के जरिये कम समय में मालदार बनाने का झांसा देता है तो सावधान हो जाइए. जी हां, आजकल साइबर ठगी करने वाले मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.
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Share Market Fraud: आप यदि शेयर बाजार में निवेश करते हैं और कम समय में अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो इस बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है. पिछले कुछ समय में डिजिटल फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं. ठगी करने वाले ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं जो तेली से पैसा कमाने की तलाश में रहते हैं. शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर साइबर फ्रॉड को अंजाम देने वाले ये लोग पढ़े-लिखे लोगों को भी अपना शिकार तेजी से बना रहे हैं. एक चौंकाने वाला मामला पुणे से सामने आया है. इसमें 75 साल के डॉक्टर को 39 दिन के अदंर 12.31 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है. फ्रॉड करने वालों ने शेयर बाजार के जरिये महज 11 दिन में पैसा डबल करने का लालच दिया था.
घोटाले की शुरुआत एक नॉर्मल मैसेज के जरिये हुई. Unknow नंबर से डॉक्टर को शेयर बाजार में हाई रिटर्न के बारे में बताया गया. उनके दिलचस्पी दिखाने पर पीड़ित डॉक्टर को ‘VIP Stock 24’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया. ग्रुप में सफलता की झूठी कहानियां शेयर करने के साथ ही निवेश से जुड़ी आकर्षक भीर दी जाने लगीं. ग्रुप एडमिन ने पीड़ित को एक ट्रेडिंग ऐप का लिंक भेजा, जो देखने में इंटरनेशनल कंपनी जैसा लगता था. पीड़ित ने ऐप पर भरोसा करते हुए कई बार पैसे ट्रांसफर किये. उन्होंने इस दौरान कुल 12.31 करोड़ रुपये की रकम गंवा दी.
ऐप पर फर्जी प्रॉफिट दिखाकर उन्हें लगातार इनवेस्टमेंट के प्रति आकर्षित किया जाता रहा. जब डॉक्टर पैसा लगाने से हिचकिचाते तो फ्रॉड करने वाले उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी देते और इमोशनल प्रेशरन बनाते. काफी टाइम बीतने के बाद डॉक्टर को समझ आया कि वह ठगे जा चुके हैं. पुलिस ने बताया कि इस साल का यह पुणे का दूसरा सबसे बड़ा साइबर शेयर ट्रेडिंग घोटाला है. जानकारों का कहना है कि तेज और ज्यादा रिटर्न के चक्कर में लोग तेजी से फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं. जागरूकता बढ़ाने के बावजूद भी लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं.
इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले तो ‘बहुत अच्छा लग रहा है’ वाले ऑफर्स से हमेशा बचें. यदि कोई 11 दिन में पैसे को डबल करने का दावा कर रहा है तो यह साफ है कि वो फ्रॉड करने के चक्कर में है.'
किसी भी ऐप या वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल देने से पहले उसकी जांच करें. ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें और साइबर सेल या रेगुलेटर्स से पूछताछ करें. शक होने पर तुरंत रिपोर्ट करें.
केवल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्सट या ई-मेल पर भरोसा करके किसी तरह का एक्शन नहीं लें. ऑनलाइन ग्रुप अक्सर स्कैमर्स से भरे होते हैं और वहां दिखाई गई जानकारी फर्जी हो सकती है.
अपना बैंक अकाउंट नंबर, ATM PIN, OTP, CVV जैसी गोपनीय जानकारी किसी तीसरे शख्स के साथ शेयर नहीं करें. डिटेल्स को केवल विश्वसनीय और सुरक्षित वेबसाइट्स पर ही दर्ज करें.
कोई भी बड़ा इनवेस्टमेंट या ट्रांजेक्शन करने से पहले रुकें, सोचें और किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें. इससे भविष्य में आर्थिक नुकसान, तनाव और किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है.