AI हमारा भविष्य खत्म कर देगा...हजारों कर्मचारियों का Amazon CEO एंडी जेसी को खुला खत

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी अमेजन (Amazon) के दफ्तर इन दिनों सिर्फ कोड लिखने की आवाज से नहीं, बल्कि एक अलग तरह की हलचल से भी गूंज रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि यह हलचल किसी बाहरी दबाव की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी के अपने ही कर्मचारियों की नाराजगी से पैदा हुई है. ये वही कर्मचारी हैं जो रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सिस्टम बनाते, उन्हें ट्रेन करते और चलाते हैं. लेकिन अब वही लोग उसी AI के खिलाफ खड़े हो गए हैं. हजारों अमेजन वर्कर्स ने मिलकर कंपनी के सीईओ एंडी जेसी को एक खुला खत भेजा है एक ऐसा खत जिसने टेक इंडस्ट्री में अचानक हलचल मचा दी है.

अमेजन कंपनी के कर्मचारियों ने CEO एंडी जेसी को लिखे गए इस ओपेन लेटर में लिखा है कि जिस रफ़्तार से AI आगे बढ़ रहा है, वो सिर्फ मशीनों को नहीं, इंसानों के भविष्य को भी कुचल सकता है. उनका कहना है कि यह बेकाबू AI रेस अगर अभी नहीं रोकी गई, तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं चाहे वह नौकरियां हों, लोकतंत्र हो या फिर हमारी पृथ्वी का भविष्य. एआई को लेकर अमेजन कर्मचारियों की एक ही चेतावनी है कि अगर अब भी कदम न उठाए गए, तो AI आने वाले कल को निगल सकता है.

एक हजार से अधिक कर्मचारियों ने किए साइन

अमेजन के सीईओ एंडी जेसी को कर्मचारियों द्वारा भेजे गए इस ओपेन लेटर पर कंपनी के 1,000 से अधिक कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए हैं. इस पत्र पर साइन करने वालों में इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर्स, वेयरहाउस कर्मचारी और यहां तक कि AI सिस्टम पर काम करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी AI की दौड़ में आगे निकलने की जल्दबाजी में अपने जलवायु संबंधी वादों और मानव कर्मचारियों की भलाई को नजरअंदाज कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पर्यावरण के लिए एआई गंभीर खतरा

इस लेटर में यह दावा किया गया है कि अमेजन के AI डेटा सेंटर्स अत्यधिक मात्रा में पानी और ऊर्जा की खपत करेंगे जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. साथ ही कर्मचारियों ने इस बात की भी चिंता जताई है कि कंपनी में AI के बढ़ते उपयोग ने नौकरी की सुरक्षा को कमजोर किया है. कर्मचारियों पर वर्कलोड बढ़ाया है और कार्यस्थल पर निगरानी को और कड़ा कर दिया है. उनके अनुसार ये बदलाव न केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा रहे हैं बल्कि अमेजन के दीर्घकालिक मूल्यों के भी खिलाफ हैं.

एआई का विकास गलत दिशा में हुआ तो...

कर्मचारियों का मानना था कि ऑर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) का उद्देश्य इंसानों को अधिक समय, सुरक्षा और रचनात्मक स्वतंत्रता देना होना चाहिए.ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां तकनीक मानव क्षमताओं को बढ़ाए, न कि उन्हें सीमित करे. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि AI का विकास गलत दिशा में हुआ, तो यह पर्यावरण, मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आज़ादी के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वे चाहते थे कि कंपनी ऐसी नीतियां बनाए जो व्यापक हित और नैतिकता को प्राथमिकता दें.

कर्मचारियों ने सीईओ को जारी किए गए लिखा, 'हम इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। आज लिए गए फैसले आने वाले समय को आकार देंगे. हमें ऐसे निर्णय लेने होंगे, जिन पर भविष्य की पीढ़ियां गर्व कर सकें.'

यह भी पढ़ेंः क्या सिगरेट की वजह से चली गई 128 लोगों की जिंदगी? हांगकांग में ऐसा क्या दिखा?