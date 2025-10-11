6,000 करोड़ रुपये का निवेश, 800 नई नौकरियां, जानिए क्या है टाइड का 'मास्टरप्लान'?

Tide Mega Plan: एक तरफ दुनिया भर की दिग्गज IT कंपनियों में छंटनी का दौर जारी है. इसी बीच ब्रिटिश बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म टाइड (Tide) ने घोषणा की है कि वो 2026 से अगले पांच वर्षों में भारत में 500 मिलियन पाउंड (लगभग 6,000 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी. इसके साथ ही कंपनी अगले 12 महीनों में 800 से ज्यादा नई नौकरियां भी देगी. टाइड ने कहा कि ये निवेश उसकी 2021 में किए गए 100 मिलियन पाउंड की शुरुआती प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे वो तय समय से पहले ही पूरा कर रही है. इस नए निवेश के बाद कंपनी भारत में अपनी लॉन्ग टर्म मौजूदगी और प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी.

क्या है कंपनी का प्लान?

अगले साल तक टाइड के भारत में कर्मचारियों की संख्या 2,300 तक पहुंच जाएगी. नई नौकरियां मुख्य रूप से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग जैसे सेक्टर्स में दी जाएंगी. वर्तमान में कंपनी के भारत में 1,500 से अधिक कर्मचारी हैं, जो दिल्ली, हैदराबाद और गुरुग्राम के ऑफिस में काम करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : बैंकिंग इतिहास में पहली बार सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, जानिए क्या है मामला?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा SME मार्केट

टाइड के CEO ओलिवर प्रिल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक एसएमई (SME) मार्केट है. हाल ही में टाइड को टीपीजी (TPG) से 12 करोड़ डॉलर का निवेश मिला है, जिससे उसका वैल्यूएशन 1.5 अरब डॉलर हो गया. इस निवेश के बाद कंपनी ने कहा कि वह भारत को अपने डेवलपमेंट का 'मुख्य केंद्र' बनाएगी.

2022 के अंत में भारत में लॉन्च होने के बाद से टाइड ने अब तक 8 लाख से ज्यादा लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को सर्विस दी हैं. टाइड के 16 लाख वैश्विक मेंबर्स में भारतीय व्यवसायों का बड़ा हिस्सा शामिल है. भारत में टाइड के CEO गुरजोधपाल सिंह ने कहा कि ये निवेश देश में छोटे व्यवसायों की जरूरतों को समझकर स्थानीय समाधानों को तेजी से विकसित करने में मदद करेगा.