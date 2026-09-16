TikTok फाउंडर Zhang Yiming बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, AI बूम से चमकी किस्मत

TikTok Billionaire Become Asia’s Richest Person : चीनी इंटरनेट कंपनी ByteDance के फाउंडर झांग यिमिंग एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, उनकी संपत्ति 105 अरब डॉलर से अधिक हो गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी और बाइटडांस के बढ़ते AI कारोबार को उनकी संपत्ति में इस उछाल की प्रमुख वजह माना जा रहा है. 43 वर्षीय झांग यिमिंग की संपत्ति में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2019 में उनकी संपत्ति करीब 13 अरब डॉलर दर्ज की गई थी. इस महीने ही उनकी कुल संपत्ति में 12 अरब डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है.