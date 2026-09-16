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TikTok फाउंडर Zhang Yiming बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, AI बूम से चमकी किस्मत

ByteDance के फाउंडर झांग यिमिंग AI कारोबार और TikTok की वैश्विक सफलता के चलते 105 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 16, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:33 PM IST
TikTok फाउंडर Zhang Yiming बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, AI बूम से चमकी किस्मत
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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