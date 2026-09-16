TikTok फाउंडर Zhang Yiming बने एशिया के सबसे अमीर शख्स, AI बूम से चमकी किस्मत

TikTok Billionaire Become Asia’s Richest Person : चीनी इंटरनेट कंपनी ByteDance के फाउंडर झांग यिमिंग एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, उनकी संपत्ति 105 अरब डॉलर से अधिक हो गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी और बाइटडांस के बढ़ते AI कारोबार को उनकी संपत्ति में इस उछाल की प्रमुख वजह माना जा रहा है. 43 वर्षीय झांग यिमिंग की संपत्ति में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2019 में उनकी संपत्ति करीब 13 अरब डॉलर दर्ज की गई थी. इस महीने ही उनकी कुल संपत्ति में 12 अरब डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है.
झांग की संपत्ति का मुख्य आधार बाइटडांस है, ये टिकटॉक की मूल कंपनी है. कंपनी ने सोशल मीडिया के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार किया है. बाइटडांस केआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स में डौबाओ चैटबॉट और सीडांस वीडियो बनाने वाला उपकरण जैसे उत्पाद शामिल हैं. AI से जुड़े कारोबार को कंपनी के लिए वीडियो मंच के बाद सबसे बड़े अवसरों में से एक माना जा रहा है.
एनालिस्ट के मुताबिक, झांग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश पर लगातार ध्यान बनाए रखा है. बाइटडांस के पास बड़ी मात्रा में सोशल मीडिया से जुड़ा आंकड़ा भी है, जिसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल विकसित करने में किया जा सकता है. हालांकि, चीन के प्रतिस्पर्धी AI बाजार में बढ़ती होड़ कंपनी के लिए एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है.
झांग यिमिंग ने बाइटडांस को एक वैश्विक IT के रूप में स्थापित किया. टिकटॉक की अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता ने बाइटडांस के मूल्यांकन और झांग की संपत्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अमेरिका में टिकटॉक को लेकर लंबे समय से चल रहे रेगुलेटरी और जियो-पॉलिटिकल दबाव के बीच बाइटडांस ने इस साल टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार के कुछ हिस्सों को अमेरिकी निवेशकों को हस्तांतरित किया. इससे अमेरिका में ऐप के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता को कम करने में मदद मिली.
झांग यिमिंग की बढ़ती संपत्ति ये भी दिखाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंपनियां एशिया में नई संपत्ति और कारोबारी प्रभाव का बड़ा सोर्स बनती जा रही हैं. चीन की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लगातार बढ़ते निवेश के बीच IT में वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी तेज हो रही है.