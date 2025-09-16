Donald Trump: अमेरिका की तरफ से TikTok को बंद करने के लिए 17 सितंबर की डेडलाइन तय की गई थी. लेकिन अब एक दिन पहले अमेरिका के साथ डील की खबर आने के बाद यह डेडलाइन फिर से तीन महीने आगे बढ़ सकती है. TikTok की डील को लेकर अब 19 सितंबर को बातचीत होने की संभावना है.
TikTok Deal With America: टिकटॉक के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक (TikTok) को लेकर डील हो गई है. इसके तहत जल्द ही टिकटॉक के 'अमेरिकी खरीदार' का ऐलान किया जाएगा. राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता के मद्देनजर अमेरिका लगातार यह कहता रहा था कि टिकटॉक (TikTok) का मालिकाना हक किसी अमेरिकी कंपनी को मिलना चाहिए. इससे पहले, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि ट्रंप डील पर बातचीत करते समय 'टिकटॉक को बंद करने के लिए भी तैयार थे.'
'टिकटॉक को लेकर चीन के साथ एक डील हुई'
ब्रिटेन दौरे पर जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 19 सितंबर (शुक्रवार) को बात करने के बाद इस बारे में सब कुछ बताएंगे. ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, 'हमारी टिकटॉक को लेकर चीन के साथ एक डील हुई है. इस बारे में सब कुछ पक्का करने के लिए मैं शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी से बात करूंगा.' आपको बता दें पिछले दिनों अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के कारण टिकटॉक (TikTok) को बंद करने को लेकर धमकी दी थी.
डेडलाइन ने चीन को डील के लिए मजबूर किया
टिकटॉक पर ट्रंप का बयान अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयान के एक दिन बाद आया है. उन्होंने मैड्रिड में चीनी वाइस प्रेसीडेंट हे लिफेंग के साथ दूसरे दिन की बातचीत के बाद एक 'फ्रेमवर्क' डील पर पहुंचने की पुष्टि की. उन्होंने यह भी बताया कि 17 सितंबर की TikTok को बंद करने की टाइम-लिमिट ने चीन को संभावित डील के लिए मजबूर किया है. इस डील को फाइनल करने के लिए टाइम लिमिट को 90 दिन के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है.
डेडलाइन को तीसरी बार बढ़ाया जाएगा
यदि इस बार फिर से टाइम लिमिट को बढ़ाया गया तो यह लगातार तीसरा मौका होगा जब इस पर रोक लगेगी और कुल 270 दिन का समय मिल जाएगा. हलाांकि, बातचीत को लेकर बेसेंट की तरफ से मीटिंग में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने यह कहा कि फाइनल डील में ऐप की 'चीनी विशेषताओं' को बनाए रखा जाएगा और 'राष्ट्रीय सुरक्षा' को लेकर अमेरिका चिंता का भी समाधान निकाला जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि डील पर बातचीत के दौरान ट्रंप 'TikTok को बंद करने के लिए भी तैयार थे.'
साल 2025 के दौरान यह दूसरा मौका है जब दोनों पक्षों ने कहा कि वे TikTok डील के करीब हैं. इससे पहले मार्च में भी इस तरह का ऐलान हुआ था. लेकिन उस समय बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी. अमेरिका और चीन के बीच एक 'फ्रेमवर्क' एग्रीमेंट हुआ है. अब जब सितंबर की टाइम लिमिट पूरी होने वाली है तो 90 दिन की लिमिट को और आगे बढ़ाया जा सकता है.