India vs US: अमेरिका की तरफ से बुधवार रात भले ही 25 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ का ऐलान किया गया है. लेकिन इससे पहले भारत ने अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने का मन बना लिया था. जी हां, अपने इस कदम के तहत भारत ने अमेरिका से हजारों करोड़ की डील को रद्द कर दिया है.
US Tariff Impact: अमेरिकी तरफ से भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है. ट्रंप की तरफ से टैरिफ बढ़ाए जाने का असर भारतीय निर्यातकों के कारोबार पर पड़ना तय है. रूस से ऑयल इम्पोर्ट को लेकर नाराज ट्रंप ने बुधवार रात भारत पर 25 फीसदी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है. अब जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ पर सख्त कदम उठाया जा रहा है तो भारत सरकार ने भी अमेरिका के इस कदम का जवाब देने का मन बना लिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ भारत के तेल व्यापार के कारण 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही है.
3 अगस्त को डील को रोकने का फैसला लिया
एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अहम सैन्य डील को रद्द कर दिया है. डिफेंस वेबसाइट आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 3 अगस्त को इस डील को रोकने का फैसला लिया है. दरअसल, भारत ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से छह पी-8I पोसेडन विमान खरीदने की डील की थी. यह विमान समुद्र में निगरानी के काम में लाया जाना था. भारतीय नौसेना को इन विमानों की जरूरत है. ये अमेरिकी विमान बेहद मॉर्डन और हाई टेक्नोलॉजी के हैं.
अरब सागर में नजर रखने के लिए बेहद खास
अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक में चीन के बढ़ते असर पर नजर रखने के लिए ये काफी खास हैं. लेकिन, फिलहाल भारत की तरफ से इस डील रोक दिया गया है. भारतीय नौसेना के पास पहले से इस तरह के 12 विमान हैं. भारत ने 2009 में बोइंग से विमान खरीदे थे और इन विमानों को खरीदने वाला अमेरिका का पहला खरीदार बना था. उस वक्त इनकी लागत भारतीय रुपये में करीब 19 हजार करोड़ रुपये आई थी.
31,500 करोड़ रुपये थी डील की रकम
साल 2016 में भारत ने 4 विमान और खरीदे थे, जिस पर 8,500 करोड़ रुपये की लागत आई थी. भारतीय नौसेना ने इस विमान की काफी तारीफ की थी. इसके बाद 2021 में 6 और विमान खरीदे जाने थे, जिसकी मंजूरी अमेरिका दे चुका था. लागत 21,000 करोड़ होने की वजह से डील को रोका गया था. 2025 में इस डील की लागत बढ़कर 31,500 करोड़ हो गई थी, इसके बावजूद भारत सरकार की तरफ से इन विमानों को खरीदने का फैसला लिया था. लेकिन, फिलहाल डील को रोक दिया गया है.
भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) पर भारत पर गलत टैरिफ लगाने का आरोप लगाया गया था. विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यूरोपीय संघ (EU) का बिजनेस रूस से भारत की अपेक्षा ज्यादा है. अमेरिका भी मास्को के साथ व्यापार करता है. ऐसे में भारत पर टैरिफ लगाना भी गलत है. (इनपुट IANS से भी)