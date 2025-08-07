भारत का ट्रंप को ईंट का जवाब पत्‍थर से...रद्द की हजारों करोड़ की डील, क्‍या है पूरा मामला?
Advertisement
trendingNow12871414
Hindi Newsबिजनेस

भारत का ट्रंप को ईंट का जवाब पत्‍थर से...रद्द की हजारों करोड़ की डील, क्‍या है पूरा मामला?

India vs US: अमेर‍िका की तरफ से बुधवार रात भले ही 25 फीसदी एक्‍सट्रा टैर‍िफ का ऐलान क‍िया गया है. लेक‍िन इससे पहले भारत ने अमेर‍िकी टैर‍िफ का जवाब देने का मन बना ल‍िया था. जी हां, अपने इस कदम के तहत भारत ने अमेर‍िका से हजारों करोड़ की डील को रद्द कर द‍िया है.

Edited By:  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का ट्रंप को ईंट का जवाब पत्‍थर से...रद्द की हजारों करोड़ की डील, क्‍या है पूरा मामला?

US Tariff Impact: अमेर‍िकी तरफ से भारतीय न‍िर्यात पर टैर‍िफ बढ़ाकर 50 प्रत‍िशत कि‍ये जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है. ट्रंप की तरफ से टैर‍िफ बढ़ाए जाने का असर भारतीय न‍िर्यातकों के कारोबार पर पड़ना तय है. रूस से ऑयल इम्‍पोर्ट को लेकर नाराज ट्रंप ने बुधवार रात भारत पर 25 फीसदी टैर‍िफ बढ़ाने का ऐलान क‍िया है. अब जब अमेर‍िका की तरफ से टैर‍िफ पर सख्‍त कदम उठाया जा रहा है तो भारत सरकार ने भी अमेरिका के इस कदम का जवाब देने का मन बना लिया है.  डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ भारत के तेल व्यापार के कारण 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही है.

3 अगस्त को डील को रोकने का फैसला ल‍िया

एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अहम सैन्य डील को रद्द कर द‍िया है. डिफेंस वेबसाइट आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 3 अगस्त को इस डील को रोकने का फैसला ल‍िया है. दरअसल, भारत ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से छह पी-8I पोसेडन विमान खरीदने की डील की थी. यह विमान समुद्र में निगरानी के काम में लाया जाना था. भारतीय नौसेना को इन विमानों की जरूरत है. ये अमेरिकी विमान बेहद मॉर्डन और हाई टेक्‍नोलॉजी के हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के 50% टैर‍िफ का असर? भारतीय तेल कंपन‍ियों ने रूस से कम तेल खरीदारी करने का क‍िया फैसला

अरब सागर में नजर रखने के ल‍िए बेहद खास
अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक में चीन के बढ़ते असर पर नजर रखने के लिए ये काफी खास हैं. लेकिन, फिलहाल भारत की तरफ से इस डील रोक द‍िया गया है. भारतीय नौसेना के पास पहले से इस तरह के 12 विमान हैं. भारत ने 2009 में बोइंग से विमान खरीदे थे और इन विमानों को खरीदने वाला अमेरिका का पहला खरीदार बना था. उस वक्त इनकी लागत भारतीय रुपये में करीब 19 हजार करोड़ रुपये आई थी.

31,500 करोड़ रुपये थी डील की रकम
साल 2016 में भारत ने 4 विमान और खरीदे थे, जिस पर 8,500 करोड़ रुपये की लागत आई थी. भारतीय नौसेना ने इस विमान की काफी तारीफ की थी. इसके बाद 2021 में 6 और विमान खरीदे जाने थे, जिसकी मंजूरी अमेरिका दे चुका था. लागत 21,000 करोड़ होने की वजह से डील को रोका गया था. 2025 में इस डील की लागत बढ़कर 31,500 करोड़ हो गई थी, इसके बावजूद भारत सरकार की तरफ से इन विमानों को खरीदने का फैसला लिया था. लेकिन, फिलहाल डील को रोक द‍िया गया है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप की ख्‍वाह‍िश रूस से तेल खरीदना बंद करे भारत, लेक‍िन पीएम मोदी क्‍यों कर रहे 'NO'?

भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) पर भारत पर गलत टैरिफ लगाने का आरोप लगाया गया था. विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यूरोपीय संघ (EU) का ब‍िजनेस रूस से भारत की अपेक्षा ज्यादा है. अमेरिका भी मास्को के साथ व्यापार करता है. ऐसे में भारत पर टैरिफ लगाना भी गलत है. (इनपुट IANS से भी) 

About the Author
author img

TAGS

US tariff

Trending news

CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
उत्तरकाशी बना'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
ChatGPT
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
26/11 Mumbai attack
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
;