/The Titan Story: ₹10 करोड़ लगाए, तमिलनाडु के गांव से शुरू हुई कंपनी ने कैसे बनाया ₹1 लाख करोड़ का साम्राज्य; भारत के सबसे सफल निवेश की कहानी

इस साझेदारी में जिम्मेदारियां स्पष्ट थीं. तमिलनाडु सरकार और TIDCO को अलग-अलग जिम्मेदारी मिली थी. इसमें जमीन उपलब्ध कराना, बुनियादी फ्रेम वर्क तैयार करना, सरकारी मंजूरियां दिलाना और इक्विटी निवेश शामिल है. टाटा ग्रुप का मुख्य काम तकनीक लाना, ब्रांड निर्माण और वितरण नेटवर्क विकसित करना, प्रबंधन और संचालन संभालना और टाइटन के बोर्ड में सरकार की भी मजबूत भूमिका थी. कंपनी की गवर्नेंस संरचना भी अनोखी थी. चेयरमैन का पद तमिलनाडु सरकार द्वारा नामित IAS अधिकारी को दिया गया. मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति टाटा समूह करता था. इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांता दास भी टाइटन के चेयरमैन रह चुके हैं.