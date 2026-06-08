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The Titan Story: ₹10 करोड़ लगाए, तमिलनाडु के गांव से शुरू हुई कंपनी ने कैसे बनाया ₹1 लाख करोड़ का साम्राज्य; भारत के सबसे सफल निवेश की कहानी

ये कहानी है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TIDCO) की. जिसने 1984 में करीब ₹10 करोड़ का निवेश किया और आज उसकी हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग ₹1 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 08, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:26 PM IST
The Titan Story: ₹10 करोड़ लगाए, तमिलनाडु के गांव से शुरू हुई कंपनी ने कैसे बनाया ₹1 लाख करोड़ का साम्राज्य; भारत के सबसे सफल निवेश की कहानी
Image Credit: Source : X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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