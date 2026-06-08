/The Titan Story: ₹10 करोड़ लगाए, तमिलनाडु के गांव से शुरू हुई कंपनी ने कैसे बनाया ₹1 लाख करोड़ का साम्राज्य; भारत के सबसे सफल निवेश की कहानी

Made In India- A Titan Story : जब भी टाइटन की सफलता की बात होती है, तो सबसे पहले JRD टाटा और जेरक्सेस देसाई का नाम सामने आता है. लेकिन, अमेजन प्राइम पर 3 जून को रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री मेड इन इंडिया- टाइटन स्टोरी के पीछे एक और कहानी छिपी हुई है. ये कहानी शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प है. ये कहानी है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TIDCO) की. जिसने 1984 में करीब ₹10 करोड़ का निवेश किया और आज उसकी हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग ₹1 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है.
तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TIDCO) राज्य सरकार की औद्योगिक डेवलपमेंट एजेंसी है. 1984 में इसने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर टाइटन कंपनी की नींव रखी थी. आज टाइटन में TIDCO की लगभग 27.88% हिस्सेदारी है. इसकी मार्केट वैल्यू करीब ₹1 लाख करोड़ के आस-पास मानी जाती है. दिलचस्प बात ये है कि हिस्सेदारी कई मायनों में टाटा संस की हिस्सेदारी से भी बड़ी है.
1984 का भारत लाइसेंस राज के दौर से गुजर रहा था. घड़ियों को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था और बाजार पर सरकारी कंपनी HMT का दबदबा था. उस समय बड़े स्तर पर घड़ियों का निर्माण करने के लिए कंपनियों को कई सरकारी मंजूरियां लेनी पड़ती थीं. इसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, विदेशी तकनीक की मंजूरी, मशीनरी आयात की अनुमति और केंद्र सरकार की विभिन्न स्वीकृतियां शामिल हैं टाटा ग्रुप के पास पूंजी, ब्रांड वैल्यू और अंतरराष्ट्रीय संपर्क थे, जबकि तमिलनाडु सरकार के पास जमीन, लाइसेंस और उद्योग को बढ़ावा देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति थी. जिसने टाइटन की कहानी लिखी.
दिल्ली की नौकरशाही को सीधे टाटा समूह की भागीदारी से असहजता न हो, इसलिए शुरुआत में यह परियोजना जेरक्सेस देसाई और मीनू मोदी द्वारा प्रमोट की गई कंपनी Questar इंवेस्टमेंट्स के जरिए लाई गई. केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद टाटा समूह औपचारिक रूप से शामिल हुआ और एक ज्वाइंट वेंचर का गठन किया गया. कंपनी का नाम रखा गया टाइटन. ये टाटा इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु से मिलकर बनी थी. पहला प्लांट तमिलनाडु के होसुर स्थित SIPCOT औद्योगिक क्षेत्र में बनाया गया था.
इस साझेदारी में जिम्मेदारियां स्पष्ट थीं. तमिलनाडु सरकार और TIDCO को अलग-अलग जिम्मेदारी मिली थी. इसमें जमीन उपलब्ध कराना, बुनियादी फ्रेम वर्क तैयार करना, सरकारी मंजूरियां दिलाना और इक्विटी निवेश शामिल है. टाटा ग्रुप का मुख्य काम तकनीक लाना, ब्रांड निर्माण और वितरण नेटवर्क विकसित करना, प्रबंधन और संचालन संभालना और टाइटन के बोर्ड में सरकार की भी मजबूत भूमिका थी. कंपनी की गवर्नेंस संरचना भी अनोखी थी. चेयरमैन का पद तमिलनाडु सरकार द्वारा नामित IAS अधिकारी को दिया गया. मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति टाटा समूह करता था. इसमें सबसे दिलचस्प बात ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांता दास भी टाइटन के चेयरमैन रह चुके हैं.
जब भारतीय बाजार में मैकेनिकल घड़ियों का दबदबा था, तब टाइटन ने क्वार्ट्ज तकनीक पर दांव लगाया. इसके अलावा कंपनी ने अपना मुख्यालय बेंगलुरु में रखा, जहां HMT के अनुभवी इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध थे. इस रणनीति से टाइटन को प्रशिक्षित प्रतिभा मिली, उत्पादन क्षमता बढ़ी, नई कार्य संस्कृति विकसित हुई उधर जेरक्सेस देसाई केवल फैक्ट्री नहीं बना रहे थे, बल्कि एक राष्ट्रीय ब्रांड तैयार कर रहे थे. बताया जाता है कि वे विज्ञापनों की छोटी-छोटी गलतियों और रंगों तक पर व्यक्तिगत ध्यान देते थे.
टाइटन केवल एक कंपनी नहीं रही, बल्कि उसने होसुर के औद्योगिक विकास को नई दिशा दी. कंपनी के आसपास सप्लायर नेटवर्क, प्रशिक्षण केंद्र, सहायक उद्योग, कर्मचारी आवास और स्थानीय सेवा क्षेत्र और नमक्कल और कृष्णागिरी जैसे जिलों के हजारों युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया गया. 1989 में जब टाइटन ने अपनी क्वार्ट्ज घड़ियां लॉन्च कीं, तब कंपनी पहले ही वर्ष में कैश-फ्लो पॉजिटिव हो चुकी थी.
1996 में टाइटन ने तनिष्क ब्रांड के जरिए ज्वेलरी बाजार में प्रवेश किया. उस समय सोने-चांदी का कारोबार मुख्य रूप से स्थानीय ज्वैलर्स और पारिवारिक सुनारों के हाथों में था. शुरुआत में यह दांव जोखिम भरा माना गया, लेकिन टाइटन ने गुणवत्ता की गारंटी, आधुनिक डिजाइन और ब्रांड पर भरोसा के दम पर ग्राहकों का विश्वास जीता. आज कंपनी के प्रमुख ज्वेलरी ब्रांड हैं. इसमें तनिष्क, जोया, मिया और कैरटलेन शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी आईवियर और फैशन एक्सेसरीज सेगमेंट में भी मजबूत उपस्थिति रखती है.
कई सरकारी संस्थाएं समय-समय पर अपने निवेश बेच देती हैं, लेकिन TIDCO ने ऐसा नहीं किया. उसने IPO के बाद भी हिस्सेदारी बनाए रखी, आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी निवेश नहीं बेचा और टाइटन के लगातार बढ़ते वैल्यूएशन का लाभ उठाया है यही वजह है कि आज उसकी हिस्सेदारी की कीमत लगभग ₹1 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है.
टाइटन की सफलता केवल एक कॉर्पोरेट सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत में सफल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) का एक उदाहरण भी है. इस मॉडल में राज्य सरकार ने सही निजी साझेदार चुना, शुरुआती जोखिम कम करने में मदद की, निवेश किया और गवर्नेंस अधिकार बनाए रखे. लेकिन कंपनी के दैनिक संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया. लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखा.
मेड इन इंडिया- A टाइटन स्टोरी जहां जेआरडी टाटा और जेरक्सेस देसाई के विजन को सामने लाती है. वहीं, इसकी दूसरी परत में TIDCO की दूरदर्शिता भी दिखाई देती है. ₹10 करोड़ के निवेश को लगभग ₹1 लाख करोड़ की संपत्ति में बदलना केवल किस्मत नहीं, बल्कि धैर्य, सही साझेदारी और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने की मिसाल है. टाइटन आज सिर्फ टाटा समूह की सफलता नहीं, बल्कि तमिलनाडु सरकार की सबसे सफल निवेश कहानियों में से एक मानी जाती है.