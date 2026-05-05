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Hindi Newsबिजनेसटोल बूथ हो जाएगा गुजरे जमाने की बात! नितिन गडकरी का मेगा प्लान, दे दिया बड़ा इशारा

टोल बूथ हो जाएगा गुजरे जमाने की बात! नितिन गडकरी का मेगा प्लान, दे दिया बड़ा इशारा

नितिन गडकरी ने टाइम्स ड्राइव ऑटो समिट एंड अवार्ड्स 2026 में भारत के लिए एक परिवर्तनकारी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना का खुलासा किया है. इसका लक्ष्य 2026 के अंत तक टोल प्लाजा को समाप्त करना है.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 05, 2026, 09:12 PM IST
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Toll-Free Highways Soon : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 'टाइम्स ड्राइव ऑटो समिट एंड अवार्ड्स 2026' में भारत के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है. इसमें 2026 के अंत तक देशभर के टोल प्लाजा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना शामिल है. उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसे सीमलेस और बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम की दिशा में काम कर रही है. इसमें फिजिकल टोल बूथ की जरूरत ही खत्म हो जाएगी.

नए मॉडल को समझाते हुए गडकरी ने बताया कि वाहनों से उनके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी के आधार पर टोल वसूला जाएगा. इसके लिए नंबर प्लेट पहचान तकनीक और FASTag से जुड़े सिस्टम का उपयोग किया जाएगा.

कैशलेस टोल सिस्टम के फायदे

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कैशलेस टोल सिस्टम का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लेन-देन की प्रक्रिया को तेज बनाना है. केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार होने से वेटिंग टाइम काफी कम होने की उम्मीद है. इससे यात्रा का अनुभव बेहतर होगा. इसके अलावा, कैश हैंडलिंग से होने वाले रेवेन्यू लीकेज में भी कमी आएगी और टोल कलेक्शन प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी बनेगी.

नया टोल प्राइसिंग सिस्टम कैसे काम करेगा?

गडकरी ने कहा, '80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके ड्राइव करें. हम आपकी नंबर प्लेट और FASTag डिटेल्स कैप्चर करेंगे और तय की गई दूरी के आधार पर टोल राशि अपने आप आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी.'

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, ये सिस्टम अभी 85 टोल लोकेशनों पर लागू किया जा चुका है और इस साल के अंत तक इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है.

कम खर्च, बिना रुकावट सफर

गडकरी ने इस नए सिस्टम के लागत लाभ पर भी जोर दिया. उन्होंने बताया कि जहां पहले लोग एक टोल पर ₹125–₹150 तक भुगतान करते थे. वहीं, नए सिस्टम में ये घटकर लगभग ₹15 प्रति स्ट्रेच हो सकता है. उन्होंने 200 टोल क्रॉसिंग तक के लिए लगभग ₹3000 के पास की भी संभावना जताई. 

मुंबई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी में सुधार

मंत्री ने मुंबई और बेंगलुरु के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाने वाले एक बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी. इसके पूरा होने पर पुणे के रास्ते दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर करीब साढ़े पांच घंटे रह जाएगा. गडकरी ने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत जरूर होती है. लेकिन, इससे लोगों को तेज, सुगम और ज्यादा प्रभावी यात्रा का लाभ मिलेगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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