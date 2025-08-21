Toll Tax on Bikes: अगर आप भी टू-व्‍हीलर से अक्‍सर नेशनल हाइवे या नेशनल एक्‍सप्रेसवे से गुजरते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प‍िछले द‍िनों कुछ सोशल मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया था क‍ि सरकार टू-व्‍हीलर पर टोल टैक्‍स लगाने की तैयारी कर रही है. इस खबर के बाद टू-व्‍हीलर चलाने वाले टेंशन में आ गए. लेक‍िन अब सरकार ने इस पर स्‍थ‍िति साफ कर दी है. सरकार की तरफ से कहा गया क‍ि देशभर के नेशनल हाइवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा पर टू-व्‍हीलर से किसी तरह की कोई यूजर फीस नहीं ली जाती है.

एनएचएआई ने दी पूरे मामले पर सफाई

सरकार की तरफ से उन रिपोर्ट्स के बाद यह सफाई दी गई जि‍नमें कहा गया था कि एनएचएआई (NHAI) टोल प्लाजा पर टू-व्‍हीलर चालकों से यूजर फीस वसूलेगी. म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे (Ministry of Road Transport and Highway) की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि टोल प्लाजा पर टू-व्‍हीलर से टोल वसूली के बारे में सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं. एनएचएआई (NHAI) की तरफ से इस पर साफ क‍िया गया क‍ि देशभर के नेशनल हाइवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा पर टू-व्‍हीलर से किसी तरह की यूजर फीस नहीं ली जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें- बिना केवाईसी नहीं मिलेगा ₹3000 वाला FASTag एनुअल पास, रिचार्ज से पहले करना होगा ये काम

टू-व्‍हीलर से टोल चार्ज वसूलने का प्रस्ताव नहीं

मंत्रालय ने कहा कि नेशनल हाइवे पर यूजर फीस राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार वसूला जाता है. टू-व्‍हीलर से टोल चार्ज वसूलने का क‍िसी तरह का प्रस्ताव नहीं है. नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा पर यूजर चार्ज फोर व्‍हीलर या इससे ज्‍यादा पहिया वाले वाहनों से लिया जाता है. इनमें कार, जीप, वैन या लाइट मोटर व्‍हीकल / लाइट कमर्श‍ियल व्‍हीकल, लाइट कमर्श‍ियल व्‍हीकल या मिनी बस / बस या ट्रक / हेवी मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग मशीनरी (HCM) या अर्थ मूविंग इक्‍व‍िपमेंट (EME) या मल्टी एक्सल व्‍हीकल (MAV) (तीन से छह एक्सल) / बड़े साइज के वाहन (सात या अधिक एक्सल) जैसी कैटेगरी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: ₹3000 का FASTag हो जाएगा बेकार, सालाना पास लेने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

5 लाख से ज्‍यादा फास्टैग-बेस्‍ड एनुअल टोल परमिट ब‍िके

इससे पहले एनएचएआई (NHAI) ने बताया था कि उसने 15 अगस्त के बाद केवल चार दिनों में 5 लाख से ज्‍यादा फास्टैग-बेस्‍ड एनुअल टोल परमिट बेचे हैं. इससे 150 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का रेवेन्‍यू प्राप्त हुआ है. एनएचएआई (NHAI) के एक बयान में कहा गया कि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में टोल प्लाजा पर फास्टैग एनुअल पास के जरिये सबसे ज्यादा लेन-देन दर्ज किये गए.

प्राइवेट व्‍हीकल अब नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा से मुफ्त आवाजाही के लिए एनुअल टोल पास का यूज कर सकते हैं. इस पास की कीमत 3,000 रुपये है. (इनपुट IANS से भी)