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आप तेल और सिलेंडर में फंसे रहे, यहां प्याज-टमाटर का ब्रेकफेल! मंडी में दोगुने हुए सब्जियों के रेट

पेट्रोल-डीजल और LPG की महंगाई को लेकर खूब चर्चा हो रही है. बीते छह महीने में तेल से लेकर सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 30, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:45 PM IST
आप तेल और सिलेंडर में फंसे रहे, यहां प्याज-टमाटर का ब्रेकफेल! मंडी में दोगुने हुए सब्जियों के रेट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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