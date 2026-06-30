/आप तेल और सिलेंडर में फंसे रहे, यहां प्याज-टमाटर का ब्रेकफेल! मंडी में दोगुने हुए सब्जियों के रेट

Tomato-Onion price Hike: पेट्रोल-डीजल और LPG की महंगाई को लेकर खूब चर्चा हो रही है. बीते छह महीने में तेल से लेकर सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. इनकी बढ़ी कीमतों के बीच प्याज, टमाटर, आलू जैसी सब्जियों ने कब आपकी रसोई का बजट बिगाड़ दिया, आपको अंदाजा भी नहीं होगा.
आलू प्याज और टमाटर की कीमतों में तेजी लोगों को परेशान कर रही है. टमाटर की कीमतें दोगुनी महंगी हो चुकी है. प्याज की कीमत लोगों को रुलाने लगी है. जून 2026 में टमाटर के औसत कीमत में 18 फीसदी की तेजी आई है, प्याज के दाम औसत 10 फीसदी से ज्यादा महंगे हो चुके हैं. जबकि आलू के दाम में 1.3 फीसदी से अधिक का इजाफा हो गया है.
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में इन तीनों सब्जियों की भागीदारी 1.75 फीसदी की है. आमतौर पर मॉनसून में सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती है, लेकिन इस बार जून के शुरुआत से ही दाम बढ़ने लगे हैं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में टमाटर की कीमतें 10 दिन में दोगुनी हो चुकी है. प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. 20 से 30 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर 60 से 70 रुपये किलो पर पहुंच गई है. आलू के दाम 30 से 40 रुपये किलो तो प्याज की कीमत से 40 से 50 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है.
सब्जियों की कीमत बढ़ने के पीछे कई फैक्टर जिम्मेदार हैं. भीषण गर्मी, कम बारिश और तेल की बढ़ी कीमतों ने सब्जी मंडी पर दबाव बढ़ा दिया है. इस साल अप्रैल-जून के बीच तापमान और भीषण गर्मी की वजह से टमाटर की फसल झुलस गई. पैदावार में 10-20 फीसदी की गिरावट आई है. वहीं तेल की बढ़ी कीमतों के चलते माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है. तापमान बढ़ने की वजह से फसल खराब हो रहे हैं. अल नीनो और देर से हुई बारिश के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है.
सब्जियों की महंगाई थाली का बजट बिगाड़ेगी. सब्जियों और प्याज-टमाटर की बढ़े दाम के चलते CRISIl की ओर जारी होने वाली 'रोटी राइस रेट' रिपोर्ट में थाली का भाव बिगड़ सकता है. वेज थाली की कीमत में 5 फीसदी और नॉनवेज थाली में 7 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है.