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तमिलनाडु में टमाटर ‘क्रैश’; दाम औंधे मुंह गिरे, किसानों का हो गया बुरा हाल

कई इलाकों में किसानों ने पूरी तरह से कटाई बंद कर दी है. कम दाम मिलने के कारण पकी हुई फसल को खेतों में ही छोड़ने का फैसला किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 05:33 PM IST
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तमिलनाडु में टमाटर ‘क्रैश’; दाम औंधे मुंह गिरे, किसानों का हो गया बुरा हाल

Tomato Prices Crash : तमिलनाडु के कई जिलों में टमाटर उगाने वाले किसान इन दिनों गहरे संकट का सामना कर रहे हैं. इसकी मुख्य वजह बाजार में कीमतों में भारी गिरावट है. हालात ऐसे हो गए हैं कि किसान अपनी खेती की लागत तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं. कई इलाकों में किसानों ने पूरी तरह से कटाई बंद कर दी है और कम दाम मिलने के कारण पकी हुई फसल को खेतों में ही छोड़ने का फैसला किया है.

क्यों गिरे दाम?

इस अचानक आई कीमतों में गिरावट की वजह कई उत्पादन क्षेत्रों से एक साथ भारी मात्रा में आवक बढ़ना बताया जा रहा है. जिससे थोक बाजारों में सप्लाई अधिक हो गई है. कम समय में कीमतों में आई इस तेज गिरावट ने किसानों को चौंका दिया है और पीक सीजन में उनकी आय पर बड़ा असर डाला है. प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों जैसे डिंडीगुल में टमाटर की कीमतें घटकर एक अंक में पहुंच गई हैं. यहां व्यापारियों द्वारा पिछले हफ्तों के मुकाबले काफी कम दाम दिए जा रहे हैं.

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नहीं निकल रही है लागत

जिन किसानों ने टमाटर की खेती में भारी निवेश किया था. वे अब बढ़ती लागत के बीच मुश्किल में हैं. बाजार अतिरिक्त सप्लाई को खपाने में असफल हो रहा है. इससे स्थिति और खराब हो गई है. वहीं, मजदूरी की बढ़ती लागत ने संकट को और गहरा कर दिया है. किसानों का कहना है कि मौजूदा कीमतें कटाई और ढुलाई की लागत को भी पूरा नहीं करतीं हैं. इसके चलते कई जगहों पर कटाई रोकने का चलन बढ़ रहा है ताकि अतिरिक्त नुकसान से बचा जा सके.

टमाटर बॉक्स की कीमत घटकर 100 रुपये 

डिंडीगुल के किसानों के मुताबिक, 14 किलो के एक टमाटर बॉक्स की कीमत घटकर 100 से 150 रुपये के बीच रह गई है, जबकि कुछ हफ्ते पहले यही कीमत 400 से 600 रुपये के बीच थी. वहीं, मजदूरों की दैनिक मजदूरी करीब 400 रुपये बनी हुई है. गिरती कीमतों और बढ़ती लागत के कारण कई किसानों ने पूरी तरह से तोड़ाई का काम बंद कर दिया है. कई किसानों ने बेहतर बाजार की उम्मीद में खेती का दायरा बढ़ाया था. लेकिन, अब वे बढ़ते आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं.

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कटाई की लागत करीब 80 रुपये प्रति बॉक्स बताई जा रही है, जबकि मौजूदा बाजार कीमतें इस खर्च को भी पूरा नहीं कर पा रहीं हैं. इससे किसानों का नुकसान लगातार बढ़ रहा है. धर्मपुरी जिले में कीमतों में हल्की सुधार के संकेत जरूर मिले हैं, जहां हालिया बारिश के बाद आवक कम होने से दाम 13 से 15 रुपये प्रति किलो तक पहुंचे हैं. हालांकि, किसानों का कहना है कि बाजार अब भी अस्थिर और अनिश्चित बना हुआ है.

तिरुचिरापल्ली जिले के कुछ हिस्सों, खासकर मरुंगापुरी ब्लॉक में भी स्थिति ऐसी ही है. जहां किसानों ने कटाई रोक दी है. यहां प्रति एकड़ कटाई और ढुलाई की लागत करीब 3,000 रुपये बताई जा रही है, जबकि मौजूदा दामों पर इतना खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है.

 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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