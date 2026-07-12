/HDFC बैंक और एयरटेल ने बढ़ाई बाजार की रफ्तार, टॉप-10 कंपनियों की वैल्यू ₹92,995 करोड़ बढ़ी

सप्ताह के दौरान BSE सेंसेक्स 194.52 अंक (0.25%) और निफ्टी 63.95 अंक (0.26%) फिसलकर बंद हुए. बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते जियो-पॉलिटिकल तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण निवेशकों का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ. हालांकि, सप्ताह के आखिरी दो कारोबारी सेशंस में बाजार ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई. मार्केट वैल्यू के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे वैल्युएबल कंपनी बनी रही. इसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, TCS, बजाज फाइनेंस, LIC, लार्सन एंड टूब्रो और हिंदुस्तान यूनिलिवर का स्थान रहा.