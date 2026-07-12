/HDFC बैंक और एयरटेल ने बढ़ाई बाजार की रफ्तार, टॉप-10 कंपनियों की वैल्यू ₹92,995 करोड़ बढ़ी

Mcap of Top-10 Most Valued Firms : भारतीय शेयर बाजार में बीते सप्ताह उतार-चढ़ाव के बावजूद देश की टॉप-10 सबसे वैल्युएबल कंपनियों में से चार कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Cap) में ₹92,995.48 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
पिछले सप्ताह, 4 प्रमुख कंपनियों के मार्केट वैल्यूएशन में 92,000 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रोथ दर्ज की गई है. इसमें HDFC बैंक और भारती एयरटेल सबसे बड़े लाभार्थी रहे. हालांकि, जियो-पॉलिटिकल तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की गिरावट आई और उनकी लगातार जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया. फिर भी सप्ताह के अंत तक बाजार इन नुकसानों की कुछ भरपाई करने में सफल रहे.
HDFC बैंक का मार्केट कैप ₹35,808.09 करोड़ बढ़कर ₹12.69 लाख करोड़ पर पहुंच गया, जबकि भारती एयरटेल की वैल्यू ₹34,896.92 करोड़ बढ़कर ₹11.98 लाख करोड़ हो गई है. इसके अलावा LIC के मार्केट कैप में ₹16,065.50 करोड़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज में ₹6,224.97 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
वहीं, दूसरी ओर ICICI बैंक, SBI, TCS, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टूब्रो और हिंदुस्तान यूनिलिवर के मार्केट कैप में कुल ₹49,294.13 करोड़ की गिरावट आई. इनमें सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान यूनिलिवर और लार्सन एंड टूब्रो को हुआ.
सप्ताह के दौरान BSE सेंसेक्स 194.52 अंक (0.25%) और निफ्टी 63.95 अंक (0.26%) फिसलकर बंद हुए. बाजार की शुरुआत सकारात्मक रही, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते जियो-पॉलिटिकल तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण निवेशकों का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ. हालांकि, सप्ताह के आखिरी दो कारोबारी सेशंस में बाजार ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई. मार्केट वैल्यू के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे वैल्युएबल कंपनी बनी रही. इसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, TCS, बजाज फाइनेंस, LIC, लार्सन एंड टूब्रो और हिंदुस्तान यूनिलिवर का स्थान रहा.