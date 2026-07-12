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HDFC बैंक और एयरटेल ने बढ़ाई बाजार की रफ्तार, टॉप-10 कंपनियों की वैल्यू ₹92,995 करोड़ बढ़ी

HDFC बैंक का मार्केट कैप ₹35,808.09 करोड़ बढ़कर ₹12.69 लाख करोड़ पर पहुंच गया, जबकि भारती एयरटेल की वैल्यू ₹34,896.92 करोड़ बढ़कर ₹11.98 लाख करोड़ हो गई है. इसके अलावा LIC के मार्केट कैप में ₹16,065.50 करोड़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज में ₹6,224.97 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 12, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:46 PM IST
HDFC बैंक और एयरटेल ने बढ़ाई बाजार की रफ्तार, टॉप-10 कंपनियों की वैल्यू ₹92,995 करोड़ बढ़ी
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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