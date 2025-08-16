Mutual Fund: 1 साल में 20% से ज्यादा रिटर्न! ये 5 फंड बने इन्वेस्टर्स की पहली पसंद, रिस्क भी कम
Mutual Fund: 1 साल में 20% से ज्यादा रिटर्न! ये 5 फंड बने इन्वेस्टर्स की पहली पसंद, रिस्क भी कम

आज के समय में म्यूचुअल फंड लोगों की निवेश की पहली पसंद बन चुके हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है बेहतर रिटर्न और अलग-अलग कैटेगरी में निवेश के ऑप्शन. ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे और साथ ही उन्हें अच्छे रिटर्न भी मिलें.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:33 PM IST
Mutual Fund: 1 साल में 20% से ज्यादा रिटर्न! ये 5 फंड बने इन्वेस्टर्स की पहली पसंद, रिस्क भी कम

आज के समय में म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) लोगों की निवेश की पहली पसंद बन चुके हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है बेहतर रिटर्न और अलग-अलग कैटेगरी में निवेश के ऑप्शन. ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे और साथ ही उन्हें अच्छे रिटर्न भी मिलें. हालांकि, अक्सर इन्वेस्टर्स को यह समझने में दिक्कत होती है कि कौन-सा फंड उनके लिए सही रहेगा और किसमें रिस्क कम रहेगा.

अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद काम की है. बीते एक साल में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स सामने आए हैं जिन्होंने 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है. खास बात यह है कि इन फंड्स में निवेश का रिस्क भी कम है, यानी सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा प्रॉफिट.

इन फंड्स ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न
* HSBC Credit Risk Fund - इस फंड ने पिछले एक साल में 21.80% का शानदार रिटर्न दिया है. इसका AUM 647.90 करोड़ है और एक्सपेंस रेश्यो 0.95% है.
* Edelweiss Government Securities Fund (F-IDCW) - इसने 17.84% रिटर्न दिया है. इसमें एक्सपेंस रेश्यो मात्र 0.51% है, यानी इन्वेस्टर्स पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ता.
* HSBC Credit Risk Fund (M-IDCW) - इसने 12.18% का रिटर्न दिया और इसका AUM भी 647.90 करोड़ है.
* Franklin India Corp Debt Fund A - इसने 10.37% का रिटर्न दिया है, एक्सपेंस रेश्यो 0.25% है, जो बेहद कम है.
* Bank of India Short Term Income Fund - इसने 10.22% का रिटर्न दिया है और इसमें एक्सपेंस रेश्यो 0.45% है.

यह भी पढ़ें- 5000 की SIP से करोड़पति बनने में कितने साल लगेंगे? आसान भाषा में समझिए पूरा गणित!

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान
* चार्जिस पर नजर रखें: म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, मैनेजमेंट फीस, जैसे चार्जिस लगते हैं. खासकर एग्जिट लोड पर ध्यान दें, जो समय से पहले पैसे निकालने पर वसूला जाता है.
* फंड्स की तुलना सही तरीके से करें: हमेशा एक ही कैटेगरी के फंड्स की तुलना करें. अलग-अलग कैटेगरी की तुलना करने से निवेश का सही आकलन नहीं हो पाता.
* रिस्क का आकलन करें: शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेवीएशन और बीटा जैसे पैरामीटर्स देखकर तय करें कि आपके लिए कौन-सा फंड बेहतर रहेगा.
* लॉन्ग-टर्म परफर्मेंस देखें: सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखकर फैसला न लें. अलग-अलग वर्षों में मिलने वाले रिटर्न की तुलना करना जरूरी है.

Disclaimer: ज़ी न्यूज किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें.

;