5 SIP फंड्स, कुछ सालों की मेहनत से मिल सकता है जबरदस्त रिटर्न, बदल सकते हैं तकदीर

मार्केट डेटा के मुताबिक, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिडकैप, ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया और SBI PSU डायरेक्ट प्लान जैसे फंड्स निवेशकों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेहतरीन फायदा दे सकते हैं.
SIP Mutual Funds 2025 : अगर आप SIP म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरुरी है कि पिछले 5 सालों में किन SIP म्यूचुअल फंड्स ने शानदार रिटर्न दिया है. ये फंड्स हाई रिटर्न और स्थिरता के लिए खास माने जाते हैं. आप सही निवेश कर फंड इकठ्ठा करने की दिशा में बड़ा निर्णय ले सकते हैं.
कई नए और कम अनुभव वाले निवेशक हमेशा निवेश के लिए सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढते रहते हैं. निवेश की शुरुआत करते समय या पैसा निवेश करने का निर्णय लेते समय वे अपने दोस्तों, सहकर्मियों या म्यूचुअल फंड फोरम से सबसे अच्छी स्कीमों के बारे में पूछते हैं. लेकिन कई बार वे इंटरनेट या दोस्तों से मिलने वाले जवाबों से संतुष्ट नहीं होते. आइये जानते हैं टॉप 5 बेस्ट SIP म्यूच्यूअल फंड्स के बारें में पूरी डिटेल.
अगर आप जोखिम उठाकर बड़े फायदे की तलाश में हैं तो आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बढ़िया हो सकता है. ये फंड स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करता है. इस फंड ने जनवरी 2025 तक लगभग 50.18% का CAGR रिटर्न दिया है, जो किसी भी निवेशक के लिए बेस्ट डील है. इस फंड का AUM लगभग 22,832.42 करोड़ रुपये है.
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ने मिडकैप केटेगरी में पिछले 5 वर्षों में लगभग 33.77% का CAGR रिटर्न दिया है. ये फंड उन निवेशकों के लिए बेहतरीन है, जो कम जोखिम लेना पसंद करते हैं. मिडकैप कंपनियों में निवेश का फायदा ये होता है कि इनके आगे चलकर लार्ज-कैप बनने की कैपिसिटी होती है, जिससे निवेशकों को लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा मिलता है.
ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अगस्त 2025 तक लगभग 33.92% का CAGR रिटर्न दिया है और इसका AUM लगभग 6,423 करोड़ रुपये है. इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में L&TT, NTPC और ICICI बैंक जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं.
अगर आप एक थीमैटिक फंड में निवेश में करना चाहते हैं तो फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड एक अच्छा विकल्प है. ये इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े क्षेत्रों जैसे एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करता है. इस फंड ने पिछले पांच वर्षों में लगभग 31.78% का CAGR रिटर्न दिया है.
SBI PSU डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ एक थीमैटिक फंड है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में निवेश करता है. जनवरी 2025 तक इस फंड ने लगभग 25-30% का सालाना रिटर्न दिया है और इसका AUM करीब 4,703.46 करोड़ रुपये है. इसमें SBI, पावर ग्रिड और गेल जैसी मजबूत सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स शामिल हैं.