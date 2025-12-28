मिशो से लेकर LG तक...साल 2025 में इन 7 IPO ने झमाझम बरसाए पैसा, लिस्टिंग पर ही तगड़ा रिटर्न देकर किया मालामाल

Highest Return IPO 2025: अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो साल 2025 के उन आईपीओ पर एक नजर डाल लीजिए, जिन्होंने बीते साल तगड़ा रिटर्न दिया. इन आईपीओ ने बाजार में लिस्ट होने के साथ ही निवेशकों को मालामाल कर दिया. साल 2025 में भारतीय शेयर बाजार भले ही बड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन आईपीओ मार्केट के लिए यह साल बड़ा ही खास रहा.

इस साल के टॉप IPO

इस साल आईपीओ की फेहरिस्त तो काफी लंबी रही, लेकिन कुछ चुनिंदा आईपीओ ने निवेशकों के पोर्टफोलियो में जबरदस्त चमक भरी. इस वर्ष कुछ इश्यू ऐसे रहे, जिन्होंने अपने लिस्टिंग पर ही निवेशकों को तगड़ा रिटर्न देकर मालामाल कर दिया और इस साल के सबसे सफल आईपीओ की लिस्ट में शामिल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ साल 2025 के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले इश्यूज में शामिल रहा. 5-7 अगस्त 2025 के दौरान यह इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और 12 अगस्त को इसके शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट हुए. इश्यू प्राइस 70 रुपए तय किया गया था, जबकि शेयर 115 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, यानी लगभग 64.29 प्रतिशत की शानदार लिस्टिंग गेन मिली.

अर्बन कंपनी

अर्बन कंपनी का आईपीओ 2025 में टेक और सर्विस सेक्टर का चर्चित इश्यू रहा, जिसने निवेशकों को लिस्टिंग पर ही बेहतरीन रिटर्न दिया. लिस्टिंग के दिन इसके शेयर इश्यू प्राइस (103 रुपए) से करीब 57-58 प्रतिशत प्रीमियम पर खुले, जिससे निवेशकों को पहले ही दिन तगड़ा मुनाफा हुआ और यह टॉप गेनर आईपीओ की लिस्ट में आ गया. 17 सितंबर को कंपनी के शेयर एनएसई पर 162.25 रुपए और बीएसई पर 161 रुपए पर लिस्ट हुए, जिससे पहले दिन ही निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिला और लिस्टिंग के बाद भी शेयर ऊपर भागे, जिससे निवेशकों को मोटा मुनाफा हुआ.

आदित्य इंफोटेक

इस साल आदित्य इंफोटेक आईपीओ ने भी निवेशकों को शानदार लिस्टिंग गेन (लगभग 50-51 प्रतिशत) दिया, जो 5 अगस्त, 2025 को बीएसई और एनएसई पर 675 के इश्यू प्राइस के मुकाबले 1,018 (बीएसई) और 1,015 (एनएसई) पर लिस्ट हुआ, जिससे यह 2025 के सबसे बड़े लिस्टिंग गेन वाले आईपीओ में से एक बन गया और निवेशकों को पहले दिन ही तगड़ा मुनाफा हुआ.

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट की जानी-मानी कंपनी है, का आईपीओ इस साल के सबसे बड़े इश्यू में शामिल रहा और इसने भी, जैसी उम्मीद थी, निवेशकों को निराश नहीं किया और लिस्टिंग पर करीब 50 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया और साल के टॉप मेनबोर्ड आईपीओ में जगह बनाई.कंपनी का आईपीओ अपने 1,140 रुपए के इश्यू प्राइस से बीएसई पर 1,715 रुपए और एनएसई पर 1,710 रुपए पर लिस्ट हुआ, जिससे निवेशकों को प्रति शेयर 575 रुपए का लिस्टिंग गेन मिला और यह 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप तक पहुंचा, जो कंपनी के मजबूत ब्रांड और वित्तीय स्थिति को दर्शाता है.

जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स

जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 23 से 25 जुलाई 2025 के बीच खुला और 30 जुलाई को लिस्ट हुआ. इश्यू प्राइस 237 रुपए प्रति शेयर था, जबकि लिस्टिंग प्राइस 355 रुपए रहा, यानी निवेशकों को करीब 50 प्रतिशत के आसपास लिस्टिंग गेन मिला. 460.43 करोड़ रुपए के इस इश्यू में 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 60.43 करोड़ रुपए का ओएफएस शामिल था, जिसे लगभग 148 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. बढ़ती रिमोट-वर्क डिमांड और कॉर्पोरेट्स में रिफर्बिश्ड डिवाइसेज की स्वीकृति इस कंपनी के लिए महत्वपूर्ण ग्रोथ ड्राइवर मानी जा रही है.

मीशो आईपीओ

मीशो आईपीओ भी इस साल लिस्टिंग पर सबसे ज्यादा मुनाफा कराने वाले आईपीओ में शामिल रहा. मीशो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो खास तौर पर छोटे रिटेलर्स और होम-बेस्ड सेलर्स को ऑनलाइन बेचने का मंच देता है। 10 दिसंबर 2025 को इसका आईपीओ अपने इश्यू प्राइस 111 रुपए के मुकाबले 162.50 रुपए के भाव पर लिस्ट हुए, जिससे निवेशकों को लगभग 46.40 प्रतिशत की मजबूत लिस्टिंग गेन मिली.

कोरोना रेमेडीज

कोरोना रेमेडीज आईपीओ के शेयर 15 दिसंबर 2025 को एक्सचेंज पर लिस्ट हुए. इश्यू प्राइस 1,062 रुपए के आसपास तय था और लिस्टिंग के दिन शेयर 1,470 रुपए प्रति शेयर पर खुले, जिससे निवेशकों को करीब 38.42 प्रतिशत की अच्छी लिस्टिंग गेन मिली. यह फार्मास्युटिकल और हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनी है, जो जेनेरिक दवाओं, ओटीसी प्रोडक्ट्स और कुछ स्पेशलिटी मेडिसिन सेगमेंट में काम करती है.आईएएनएस