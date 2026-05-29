Housing Price Hike: 3 BHK फ्लैट के 1.10 लाख रुपये किराये वाली पोस्ट वायरल ही हो रही है कि इस बीच एक रिपोर्ट से पता चला है कि बेंगलुरू में घरों के रेट सबसे ज्यदा तेजी से बढ़े हैं. रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन महीने बेंगलुरू में घरों के दाम 24 प्रतिशत तक महंगे हो गए.
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Realestate News: देश की अलग-अलग मेट्रो सिटी में प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं. मकान और फ्लैट के दाम बढ़ने का असर यह हो रहा है कि किराया भी पिछले कुछ साल में तेजी से बढ़ा है. हाल ही में बेंगलुरू में 3 BHK फ्लैट के 1.10 लाख रुपये किराये वाली पोस्ट खूब वायरल हुई थी. आप भी यदि देश के बड़े शहरों में अपने आशियाने का सपना संजो रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए ही है. देश के टॉप आठ शहरों में घरों के दाम में सालाना बेस पर 3 से 24 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है.
रियल एस्टेट कंसलटेंट 'प्रॉपटाइगर' (PropTiger) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा साल की जनवरी-मार्च तिमाही (Q1 2026) के दौरान घरों के दामों में यह तेजी देखी गई है. प्रॉपर्टी के दाम जिन शहरों में तेजी से बढ़े, उस लिस्ट में आईटी हब बेंगलुरु सबसे आगे रहा. बेंगलुरु में प्रॉपर्टी के दाम सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े हैं. यह रिपोर्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एमएमआर (MMR), पुणे और दिल्ली-एनसीआर के प्राइमरी (फर्स्ट सेल) हाउसिंग मार्केट के आंकड़ों पर बेस्ड है.
आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी-मार्च के दौरान बेंगलुरु में घरों का एवरेज प्राइस 24 फीसदी बढ़कर 9,785 रुपये प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गया. इसके बाद दूसरे नंबर पर मुंबई महानगर रीजन (MMR) रहा, जहां कीमतें 20 फीसदी की छलांग लगाकर 15,120 रुपये प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गईं. राजधानी दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR) में भी प्रॉपर्टी के दाम 18 फीसदी की बढ़त के साथ 9,534 रुपये प्रति वर्ग फीट दर्ज किये गए.
पुणे में 12 फीसदी और हैदराबाद में 11 फीसदी की ग्रोथ देखी गई. वहीं, अहमदाबाद में 8 फीसदी, कोलकाता में 7 फीसदी और चेन्नई में सबसे कम यानी केवल 3 फीसदी की मामूली तेजी देखी गई. रियल एस्टेट मार्केट में आ रहे बदलाव पर जानकारों का कहना है कि बिक्री बढ़ना खरीदारों के बढ़ते भरोसे का नतीजा है. यही कारण है कि 2026 की पहली तिमाही में टॉप आठ शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत मजबूत हुई है.
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