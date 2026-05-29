Advertisement
trendingNow13232276
Hindi Newsप्रॉपर्टीदिल्‍ली-मुंबई छूटे पीछे, इस शहर में सबसे तेजी से बढ़ रहे प्रॉपर्टी के रेट; 3 महीने में 24% महंगे हुए मकान

दिल्‍ली-मुंबई छूटे पीछे, इस शहर में सबसे तेजी से बढ़ रहे प्रॉपर्टी के रेट; 3 महीने में 24% महंगे हुए मकान

Housing Price Hike: 3 BHK फ्लैट के 1.10 लाख रुपये क‍िराये वाली पोस्‍ट वायरल ही हो रही है क‍ि इस बीच एक र‍िपोर्ट से पता चला है क‍ि बेंगलुरू में घरों के रेट सबसे ज्‍यदा तेजी से बढ़े हैं. र‍िपोर्ट के अनुसार प‍िछले तीन महीने बेंगलुरू में घरों के दाम 24 प्रत‍िशत तक महंगे हो गए.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 29, 2026, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

Realestate News: देश की अलग-अलग मेट्रो स‍िटी में प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं. मकान और फ्लैट के दाम बढ़ने का असर यह हो रहा है क‍ि क‍िराया भी प‍िछले कुछ साल में तेजी से बढ़ा है. हाल ही में बेंगलुरू में 3 BHK फ्लैट के 1.10 लाख रुपये क‍िराये वाली पोस्‍ट खूब वायरल हुई थी. आप भी यद‍ि देश के बड़े शहरों में अपने आश‍ियाने का सपना संजो रहे हैं तो यह अपडेट आपके ल‍िए ही है. देश के टॉप आठ शहरों में घरों के दाम में सालाना बेस पर 3 से 24 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है.

रियल एस्टेट कंसलटेंट 'प्रॉपटाइगर' (PropTiger) की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा साल की जनवरी-मार्च तिमाही (Q1 2026) के दौरान घरों के दामों में यह तेजी देखी गई है. प्रॉपर्टी के दाम ज‍िन शहरों में तेजी से बढ़े, उस ल‍िस्‍ट में आईटी हब बेंगलुरु सबसे आगे रहा. बेंगलुरु में प्रॉपर्टी के दाम सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े हैं. यह रिपोर्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्‍नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एमएमआर (MMR), पुणे और दिल्ली-एनसीआर के प्राइमरी (फर्स्ट सेल) हाउसिंग मार्केट के आंकड़ों पर बेस्‍ड है.

बढ़कर क‍ितना हो गया घरों का एवरेज प्राइस?

आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी-मार्च के दौरान बेंगलुरु में घरों का एवरेज प्राइस 24 फीसदी बढ़कर 9,785 रुपये प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गया. इसके बाद दूसरे नंबर पर मुंबई महानगर रीजन (MMR) रहा, जहां कीमतें 20 फीसदी की छलांग लगाकर 15,120 रुपये प्रति वर्ग फीट पर पहुंच गईं. राजधानी दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR) में भी प्रॉपर्टी के दाम 18 फीसदी की बढ़त के साथ 9,534 रुपये प्रति वर्ग फीट दर्ज किये गए.

Add Zee News as a Preferred Source

हैदराबाद में 11 फीसदी की ग्रोथ देखी गई

पुणे में 12 फीसदी और हैदराबाद में 11 फीसदी की ग्रोथ देखी गई. वहीं, अहमदाबाद में 8 फीसदी, कोलकाता में 7 फीसदी और चेन्‍नई में सबसे कम यानी केवल 3 फीसदी की मामूली तेजी देखी गई. रियल एस्टेट मार्केट में आ रहे बदलाव पर जानकारों का कहना है क‍ि ब‍िक्री बढ़ना खरीदारों के बढ़ते भरोसे का नतीजा है. यही कारण है कि 2026 की पहली तिमाही में टॉप आठ शहरों में प्रॉपर्टी की कीमत मजबूत हुई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

realestate

Trending news

हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
NIA raids
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
ajit pawar plane crash
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
Punjab Nikay Chunav: बड़ी जीत की ओर AAP, नतीजों में काफी पीछे चल रही कांग्रेस
Punjab Nagar Nikay Chunav Result
Punjab Nikay Chunav: बड़ी जीत की ओर AAP, नतीजों में काफी पीछे चल रही कांग्रेस
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
karnataka
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
IMD
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
पुणे में जहरीली शराब ने निगल ली 13 जिंदगियां, युवकों की मौत से मचा हड़कंप
Pune News
पुणे में जहरीली शराब ने निगल ली 13 जिंदगियां, युवकों की मौत से मचा हड़कंप
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
DK Shivakumar
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग
Former PM Chaudhary Charan Singh
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग
नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव
Neet re exam
नीट का पेपर पहुंचाएगी वायुसेना? रक्षामंत्री के सामने रखा गया प्रस्ताव
सीएम बदला तो सरकार साफ! क्या कर्नाटक में सत्ता का ट्रेंड बदल पाएगी कांग्रेस?
Siddaramaiah
सीएम बदला तो सरकार साफ! क्या कर्नाटक में सत्ता का ट्रेंड बदल पाएगी कांग्रेस?