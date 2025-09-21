देश के इन 9 बड़े शहरों में कम होगी घरों की सेल, जानिए दिल्ली-NCR का हाल

Housing sales : रियल एस्टेट डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफार्म प्रॉपइक्विटी के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत के टॉप नौ शहरों में हाउसिंग बिक्री में सालाना 4 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. बता दें, ये लगातार दसवीं तिमाही में गिरावट जारी रहेगी. 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान नए लॉन्च घरों के डेटा में पिछली तिमाही की तुलना में 10 प्रतिशत की गिरावट है.

क्यों हुई गिरावट?

ये गिरावट मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे मार्केट के कारण आ सकती है. यहां साल-दर-साल 6 से 28 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है.

वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़े बाजार पुणे में 17,762 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई, लेकिन एक साल पहले की तुलना में 16 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. पुणे में घरों की बिक्री में गिरावट के उलट बेंगलुरु में सेल 21 प्रतिशत बढ़कर 16,840 यूनिट हो गई है. वहीं, चेन्नई में सेल 16 प्रतिशत बढ़कर 5,406 यूनिट हो गई है और कोलकाता में 25 प्रतिशत बढ़कर 4,732 यूनिट रही है.

दिल्ली-NCR का हाल

घरों की बिक्री में दिल्ली-NCR और हैदराबाद में भी साल-दर-साल 4 प्रतिशत की मामूली ग्रोथ देखी गई है.

बढ़ सकती है डिमांड

प्रॉपइक्विटी के फाउंडरऔर CEO समीर जसूजा ने कहा, 'हमें लगता है कि नए लॉन्च में लगातार गिरावट के बावजूद, हाउसिंग मार्केट मजबूत बना हुआ है क्योंकि बिक्री नए लॉन्च की तुलना में अधिक बनी हुई है. हमारा अनुमान है कि 2025 में लगभग 4 लाख यूनिट लॉन्च और लगभग 4.5 लाख बिक्री के साथ 2024 जैसा ही माहौल रहेगा, जो 2024 के आंकड़ों से थोड़ा कम है.' उन्होंने आगे कहा कि त्योहारी सीजन से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाली तिमाही में बेहतर लॉन्च और अब्सॉर्प्शन लेवल को बढ़ावा मिलेगा.