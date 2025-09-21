देश के इन 9 बड़े शहरों में कम होगी घरों की सेल, जानिए दिल्ली-NCR का हाल
Advertisement
trendingNow12931274
Hindi Newsबिजनेस

देश के इन 9 बड़े शहरों में कम होगी घरों की सेल, जानिए दिल्ली-NCR का हाल

2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान नए लॉन्च घरों के डेटा में पिछली तिमाही की तुलना में 10 प्रतिशत की गिरावट है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश के इन 9 बड़े शहरों में कम होगी घरों की सेल, जानिए दिल्ली-NCR का हाल

Housing sales : रियल एस्टेट डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफार्म प्रॉपइक्विटी के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत के टॉप नौ शहरों में हाउसिंग बिक्री में सालाना 4 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. बता दें, ये लगातार दसवीं तिमाही में गिरावट जारी रहेगी. 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान नए लॉन्च घरों के डेटा में पिछली तिमाही की तुलना में 10 प्रतिशत की गिरावट है.

क्यों हुई गिरावट?

ये गिरावट मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे मार्केट के कारण आ सकती है. यहां साल-दर-साल 6 से 28 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़े बाजार पुणे में 17,762 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई, लेकिन एक साल पहले की तुलना में 16 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. पुणे में घरों की बिक्री में गिरावट के उलट बेंगलुरु में सेल 21 प्रतिशत बढ़कर 16,840 यूनिट हो गई है. वहीं, चेन्नई में सेल 16 प्रतिशत बढ़कर 5,406 यूनिट हो गई है और कोलकाता में 25 प्रतिशत बढ़कर 4,732 यूनिट रही है. 

यह भी पढ़ें : अलर्ट! मंदी के मुहाने पर खड़ा है सुपरपावर अमेरिका, मूडीज की चेतावनी डराने वाली

दिल्ली-NCR का हाल 

घरों की बिक्री में दिल्ली-NCR और हैदराबाद में भी साल-दर-साल 4 प्रतिशत की मामूली ग्रोथ देखी गई है.

बढ़ सकती है डिमांड 

प्रॉपइक्विटी के फाउंडरऔर CEO समीर जसूजा ने कहा, 'हमें लगता है कि नए लॉन्च में लगातार गिरावट के बावजूद, हाउसिंग मार्केट मजबूत बना हुआ है क्योंकि बिक्री नए लॉन्च की तुलना में अधिक बनी हुई है. हमारा अनुमान है कि 2025 में लगभग 4 लाख यूनिट लॉन्च और लगभग 4.5 लाख बिक्री के साथ 2024 जैसा ही माहौल रहेगा, जो 2024 के आंकड़ों से थोड़ा कम है.' उन्होंने आगे कहा कि त्योहारी सीजन से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाली तिमाही में बेहतर लॉन्च और अब्सॉर्प्शन लेवल को बढ़ावा मिलेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Housing sales

Trending news

नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
PM Modi visit
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
;