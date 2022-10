Tax Saving Mutual Fund: Tax बचाने के लिए कारगर है ये फंडा, बचत के साथ कमाई का भी मिलेगा शानदार मौका

Best Tax Saving Mutual Funds: लोगों की जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे लोग टैक्स के दायरे में भी आने लगते हैं. वहीं टैक्सेबल इनकम होने के बाद लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स भी देना पड़ता है, जिसे इनकम टैक्स (Income Tax) कहा जाता है. हालांकि लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं. आयकर अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं, जिनके जरिए लोग इनकम टैक्स में सीमित छूट भी हासिल कर सकते हैं. वहीं वर्तमान में ऐसे कई निवेश के माध्यम भी उपलब्ध हैं, जो टैक्स सेविंग में मदद करते हैं. लोग टैक्स बचाने के लिए Tax Saving Mutual Funds का विकल्प भी अपना सकते हैं, इसमें निवेश के साथ ही टैक्स में बचत का लाभ भी उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं Top Five Best Tax Saving Mutual Funds के बारे में...

टैक्स सेविंग योजनाएं

भारत में कई टैक्स सेविंग निवेश योजनाएं हैं, जहां एक निवेशक को धारा 80सी के तहत छूट मिलती है. उनमें से अधिकांश की लॉक-इन अवधि 5 वर्ष से अधिक है. ELSS Tax Saving Mutual Funds में तीन साल की सबसे कम लॉक-इन अवधि होती है, हालांकि इसमें रिटर्न निश्चित नहीं है, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर ये उच्च रिटर्न भी प्रदान कर सकते हैं.

ELSS

टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड यानी ELSS (Equity Linked Saving Scheme) म्यूचुअल फंड शेयरों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं और एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक इनकम टैक्स बेनेफिट्स भी प्रदान करते हैं. ELSS में तीन साल का लॉक-इन होता है. वहीं इससे 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनेफिट हासिल कर सकते हैं. वहीं इसमें हाई रिटर्न देने की भी क्षमता है.

Top 5 ELSS Tax Saving Mutual Funds

नीचे पांच बेस्ट ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की लिस्ट दी गई है. यह फंड लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. इन फंड में निवेश कर लोग टैक्स सेविंग कर सकते हैं. वहीं एक तरफ जहां इन फंड्स से टैक्स की बचत होगी तो वहीं दूसरी तरफ इन फंड में किए जाने वाले निवेश पर जो रिटर्न मिलेगा उससे कमाई भी होगी.

- Quant Tax Plan

- Canara Robeco Equity Tax Saver Fund

- Mirae Asset Tax Saver Fund

- Bank of India Tax Advantage Fund

- IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund

