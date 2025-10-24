Advertisement
सर्दियों से पहले ये बिजनेस करें शुरू, ठंड आते ही बढ़ती है डिमांड! हो सकते हैं मालामाल

Top 3 Winter Business Ideas: ठंड का मौसम कई चीजों के बिजनेस के लिए बेस्ट माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस मौसम बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:37 PM IST
Winter Business Ideas: मौसम का रुख बदल रहा है, इसी के साथ सर्दियों की शुरुआत होने लगी है. ये मौसम कमाई के कई रास्ते खोल देता है. इन दिनों लोग गर्म कपड़े, तरह-तरह के खाने-पाने की चीजें और आरामदायक सेवाओं पर खर्च करने लगते हैं. ऐसे में अगर आप भी कोई छोटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे, जिसकी मदद से आप ठंड के दिनों में जबरदस्त मुनाफा कम सकते हैं. 

 

ऊनी कपड़े और ब्लैंकेट का बिजनेस
सर्दी में ऊनी कपड़े और ब्लैंकेट का इस्तेमाल होता है, ऐसे में इसकी मार्केट जोरो शोरो से चलने लगती है. जैकेट, स्वेटर, मफलर, दस्ताने, मोजे और ब्लैंकेट की बिकी की मांग तेजी से बढ़ जाती है. लोकल मार्केट से लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन तक, हर जगह इनकी बिक्री शुरू हो जाती है. ऐसे में अगर आप सर्दियों में बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है. आप इसमें बाकियों से अलग दिखने के लिए, हैंडमेट क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. आपको बता दें, इस बिजनेस में शुरुआती इन्वेस्टमेंट कम है और फायदा ज्यादा है. 

हीटर और गीजर सेल और रिपेयर सर्विस
सर्दी आते ही लोग हीटर, गीटर, ब्लोअर आदि का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. ऐसे में इसकी सेल और रिपेयर सर्विसेज भी बढ़ जाती है. ऐसे में आप चाहे तो हीटर, गीजर, ब्लोअर की सेलिंग शुरू कर देते हैं. इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर करना आता है, तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. 

 

चाय और सूप कॉर्नर
ठंड में गर्म चाय या सूप का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इस बिजनेस को आप किसी शहर, गली से चला सकते हैं. इसे करने के लिए बस आपको एक छोटी सी जगह और कुछ बेसिक सामान की जरूरत होती है. आप अलग-अलग फ्लेवर की चाय, सूप और कॉफी पी सकते हैं. आपको बता दें, ऑफिस एरिया, कॉलेज कैंपस या बस स्टैंड जैसे इलाकों में ये बिजनेस ज्यादा चल सकता है.

