ऑटो सेक्टर में बड़ी हलचल, Maruti के बाद अब Toyota ने वापस बुलाईं 11,529 गाड़ियां, क्या है वजह?

Toyota : Toyota Kirloskar मोटर ने भारत में अपने कुछ Urban Cruiser Hyryder यूनिट्स की स्वेच्छा से रिकॉल की घोषणा की है. कंपनी के मुताबिक, ये सुरक्षात्मक कदम है ताकि ग्राहकों को लंबे समय तक विश्वसनीय सर्विस को सुनिश्चित की जा सके. कंपनी ने इससे पहले अक्टूबर में Camry, Vellfire और Land Cruiser मॉडलों की रिकॉल की थी, ताकि Parking Assist ECU सॉफ़्टवेयर को फिर से प्रोग्राम किया जा सके. हाल ही में, देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने भी 39,506 यूनिट्स ग्रैंड विटारा को वापस मंगाया था.

किन गाड़ियों को मंगाया गया?

टोयोटा कुल 11,529 गाड़ियां, जो 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी थी. उन्हें वापस बुला रही है. कंपनी का कहना है ये सर्विस अभियान का हिस्सा हैं. इस जांच में Combination Meter (instrument cluster) का निरीक्षण किया जाएगा. कुछ वाहनों में ये मीटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है. हालांकि, ये केवल मामूली समस्या है और सभी वाहनों में कोई भी समस्या की पुष्टि नहीं हुई है.

Maruti में भी आयी थी दिक्कत

इस सप्ताह की शुरुआत में Maruti Suzuki ने भी Grand Vitara की 39,506 यूनिट्स रिकॉल की थी. चूंकि कुछ मॉडलों में Toyota और Maruti साझा पुर्जे का उपयोग करते हैं. इसलिए दोनों रिकॉल एक ही समय में सामने आए हैं.कंपनी ने कहा कि प्रभावित मालिकों से डीलर टीम्स व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगी. ये जांच सबसे नजदीकी टोयोटा वर्कशॉप में होगी. अगर Instrument क्लस्टर बदलने की जरूरत पड़ी, तो ये बिलकुल मुफ्त किया जाएगा. ग्राहक स्थानीय डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं या टोयोटा कस्टमर असिस्टेंस सेंटर पर 1800-309-0001 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं.

Toyota ने कहा कि ग्राहक सुरक्षा और भरोसा उनकी प्राथमिकता है. ये रिकॉल केवल संभावित समस्या को समय रहते ठीक करने का कदम है.