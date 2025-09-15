Trade Data : टैरिफ टेंशन के बीच भारत के लिए अच्छी खबर, निर्यात 9% बढ़ा, कम हुआ व्यापर घाटा

अगस्त में एक्सपोर्ट जुलाई के 37.24 अरब डॉलर से घटकर 35.1 अरब डॉलर रह गया, जबकि इम्पोर्ट पिछले महीने के 64.59 अरब डॉलर से घटकर 61.59 अरब डॉलर रह गया है.
August Trade data: अगस्त में मासिक आधार पर भारत का मर्चेंडाइज व्यापार घाटा (Trade Data) कम हुआ है. ट्रेड डिफिसिट अगस्त 2025 में कम होकर 26.49 अरब डॉलर रह गया है. ये जुलाई में 27.35 अरब डॉलर था. केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने सोमवार को व्यापार आंकड़े (Trade Data) जारी किए हैं. अगस्त में एक्सपोर्ट जुलाई के 37.24 अरब डॉलर से घटकर 35.1 अरब डॉलर रह गया, जबकि इम्पोर्ट पिछले महीने के 64.59 अरब डॉलर से घटकर 61.59 अरब डॉलर रह गया है.
वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने इन व्यापार आंकड़ों पर कहा कि वैश्विक और व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के निर्यातकों ने शानदार प्रदर्शन किया है. रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों ने अगस्त में व्यापार घाटा 25.13 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया था, जबकि पिछले महीने यह 27.35 अरब डॉलर था.
सर्विसेज के टेंटेटिव आंकड़ों में निर्यात और आयात दोनों में ग्रोथ देखी गई. सर्विसेज का निर्यात 12.2% बढ़कर 34.1 अरब डॉलर हो गया. वहीं, आयात 6% बढ़कर 17.5 अरब डॉलर हो गया. कुल मिलाकर, निर्यात में 9.3% की ग्रोथ हुई, जबकि आयात में 7% की गिरावट आई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने के बाद देश के लिए इकोनॉमी पर नुकसान की आशंका जताई जा रही थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. अगस्त महीने में भारत लिए ट्रेड से जुड़ी अच्छी खबर आई है.