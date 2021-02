शेयर बाजार में भारी तकनीकी गड़बड़ी, NSE में ट्रेडिंग हुई बंद, दोबारा शुरू होने के आसार नहीं?

मुंबई: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए आज का दिन धड़कनें बढ़ा देने वाला रहा है. दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज में शामिल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में आज बड़ी तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते सुबह से ही इंडेक्स अपडेट नहीं हो रहे, इसे देखते हुए पहले तो 11.40 पर NSE ने फ्चूयर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग को बंद कर दिया, फिर 11.43 पर कैश मार्केट को भी बंद कर दिया गया.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तकनीकी खराबी से ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान होने का अनुमान है, क्योंकि स्टॉक्स तो अपडेट हो रहे हैं, लेकिन इंडेक्स में कोई अपडेट नहीं दिख रहा है. ये अपने आप में एक अलग समस्या है, जो NSE में पहले कभी नहीं देखी गई. ट्रेडर्स परेशान हैं कि उनका ट्रेड अटका है तो अब वो क्या करें.

शुरू में मार्केट एक्सपर्ट्स की मांग थी कि NSE को ट्रेडिंग का समय आगे बढ़ाया जाना चाहिए. लेकिन अब तो ये भी साफ नहीं है कि आज कारोबार शुरू होगा भी या नहीं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जबतक NSE में ट्रेडिंग शुरू नहीं होती, तब तक BSE का इस्तेमाल करें. NSE का कहना है कि नेटवर्क में दिक्कत के चलते काम को बंद करना पड़ा है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने नेटवर्क में दिक्कत की जानकारी दी है. जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा और ट्रेडिंग को दोबारा शुरू किया जाएगा. NSE में तकनीकी गड़बड़ी का ये पहला मामला नहीं है, पिछले साल भी ऐसी ही दिक्कत आई थी, तब सेबी ने NSE पर पेनाल्टी भी लगाई थी.

We are working on restoring the systems as soon as possible. In view of the above, all the segments have been closed at 11:40 and will be restored as soon as issue is resolved.

