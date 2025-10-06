Advertisement
TRAI Data: वोडा-आइडिया को लगा बड़ा झटका, लाखों लोगों ने छोड़ा साथ, BSNL की बल्ले-बल्ले

रिलायंस जियो का मार्केट पर कब्जा बना हुआ है और अगस्त में 19.49 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़ने में सफल रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:11 PM IST
TRAI Data: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सोमवार को टेलीकॉम कंपनियों के अगस्त के सब्सक्राइबर बेस के आंकड़े जारी किए हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने अपने कस्टमर बेस को मजबूत किया है. वहीं वोडाफोन आइडिया का कस्टमर बेस कमजोर हुआ है. जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का कस्टमर बेस बढ़ा है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

टेलीकॉम सेक्टर में अगस्त में 35.19 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं. जिससे कस्टमर बेस 1,167.03 मिलियन हो गया है. भारत में अगस्त में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या 989.58 मिलियन है.

रिलायंस जियो का मार्केट पर कब्जा

रिलायंस जियो का मार्केट पर कब्जा बना हुआ है और अगस्त में 19.49 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़ने में सफल रहा है. हालांकि, जियो के वायरलाइन सब्सक्राइबर अगस्त में 15.51 लाख घट गए हैं. मोबाइल सर्विस में लगभग 41.08% बाजार हिस्सेदारी के साथ, कंपनी इस क्षेत्र टॉप पर बनी हुई हैं. 

भारती एयरटेल का हाल

भारती एयरटेल ने 4.96 लाख मोबाइल सब्सक्राइबरों ग्रोथ दर्ज की.  टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने वायरलाइन सब्सक्राइबर बेस को भी बनाए रखा, जिसमें 1.08 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं और मोबाइल मार्केट में 22.72% से अधिक की हिस्सेदारी बनाए रखी.

वोडाफोन आइडिया का खराब प्रदर्शन जारी 

वोडाफोन आइडिया के अगस्त में 3.09 लाख मोबाइल यूजर्स घट गए हैं. कंपनी का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है.

BSNL की बल्ले-बल्ले

दूसरी ओर सरकारी कंपनी BSNL ने पिछले महीने खोए कुछ ग्राहकों की भरपाई की और अगस्त में इसके 13.85 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं. हालांकि, MTNL के ग्राहकों की संख्या में कमी जारी है. सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की अब मोबाइल बाजार में हिस्सेदारी 8% से भी कम रह गई है. आंकड़ों के मुताबिक, कुल शहरी सब्सक्राइबर 686.79 मिलियन (56.09%), जबकि ग्रामीण यूजर 537.75 मिलियन (43.91%) हैं.

 

