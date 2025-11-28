TRAI October data: रिलायंस जियो की बादशाहत बरकरार, जोड़े सबसे ज्यादा यूजर, नहीं खत्म हो रहा Vi का खराब प्रदर्शन

TRAI October data : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों के अक्टूबर के सब्सक्राइबर बेस के आंकड़े जारी किए हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने अपने कस्टमर बेस को मजबूत किया है. वहीं वोडाफोन आइडिया का कस्टमर बेस कमजोर हुआ है. जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का कस्टमर बेस बढ़ा है.

रिलायंस जियो का मार्केट पर कब्जा

रिलायंस जियो का मार्केट पर कब्जा बना हुआ है और अक्टूबर में रिलायंस जियो ने 19,97,843 नए सब्सक्राइबर जोड़े, ये महीने का सबसे बड़ा इजाफा है. इसके साथ ही एयरटेल ने भी 12,52,874 नए ग्राहक जोड़े, जिससे कंपनी की ग्रोथ रफ्तार बनी हुई है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने भी अक्टूबर में 269215 सब्सक्राइबर जोड़े हैं.

वोडाफोन-आइडिया का खराब प्रदर्शन जारी

वोडाफोन-आइडिया के अक्टूबर में 20,83,618 लाख मोबाइल यूजर्स घट गए हैं. कंपनी का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है. कंपनी का यूजर बेस और कमजोर हुआ है.वोडाफोन आइडिया लगातार ग्राहकों के नुकसान से जूझ रही है.

BSNL की बल्ले-बल्ले

दूसरी ओर सरकारी कंपनी BSNL ने पिछले महीने खोए कुछ ग्राहकों की भरपाई की और अक्टूबर में इसके 269215 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं. हालांकि, MTNL के ग्राहकों की संख्या में कमी जारी है.