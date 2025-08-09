टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट: रेलवे ला रहा ये 'महा-अपग्रेड', अब पलक झपकते ही मिलेगी कंफर्म सीट!
Advertisement
trendingNow12873518
Hindi Newsबिजनेस

टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट: रेलवे ला रहा ये 'महा-अपग्रेड', अब पलक झपकते ही मिलेगी कंफर्म सीट!

भारतीय रेलवे के यात्री जल्द ही टिकट बुकिंग का ऐसा एक्सपीरिएंस करने वाले हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ. अब वह दौर आने वाला है जब आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर “लोडिंग…” का इंतजार खत्म होगा और कंफर्म टिकट पलक झपकते ही मिल जाएगी. 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट: रेलवे ला रहा ये 'महा-अपग्रेड', अब पलक झपकते ही मिलेगी कंफर्म सीट!

भारतीय रेलवे के यात्री जल्द ही टिकट बुकिंग का ऐसा एक्सपीरिएंस करने वाले हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ. अब वह दौर आने वाला है जब आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर “लोडिंग…” का इंतजार खत्म होगा और कंफर्म टिकट पलक झपकते ही मिल जाएगी. रेलवे अपने मौजूदा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) में ऐसा ‘महा-अपग्रेड’ ला रहा है, जिससे टिकट बुकिंग की रफ्तार मौजूदा क्षमता से चार गुना बढ़ जाएगी. फिलहाल PRS सिस्टम प्रति मिनट लगभग 25 हजार टिकट बुक कर पाता है, लेकिन अपग्रेड के बाद यह संख्या बढ़कर एक लाख टिकट प्रति मिनट हो जाएगी. इसका मतलब है कि त्योहारों, गर्मियों की छुट्टियों या किसी भी पीक सीजन में भी आपको टिकट बुकिंग में पहले जैसी परेशानी नहीं होगी.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि रेलवे, सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) के माध्यम से PRS का पूरा पुनर्गठन कर रहा है. इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क उपकरण और सिक्योरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बदला जाएगा. नया सिस्टम लेटेस्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, जो ज्यादा फीचर-रिच और हाई-स्पीड होगा. मौजूदा PRS 2010 में लागू किया गया था और यह इटेनियम सर्वर और ओपन वीएमएस पर चलता है. टेक्निकल बदलावों और बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए इसे अपग्रेड करना जरूरी हो गया था.

रेलवे ने 1 नवंबर 2024 से एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) को घटाकर 60 दिन कर दिया है, जो पहले 120 दिन था. इसका उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाले टिकट कैंसिलेशन को कम करना है. इसके अलावा रेलवे ने हाल ही में ‘RailOne’ ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए यात्री मोबाइल फोन पर रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड दोनों तरह के टिकट बुक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- 90% यात्रियों को नहीं पता ये रेलवे का सीक्रेट रूल, जानकर कहेंगे- अब तक क्यों छुपाया?

साधारण डिब्बों में भी बढ़ेगी सुविधा
नॉन-एसी डिब्बों का प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 70% कर दिया गया है और अगले 5 वर्षों में 17,000 एक्स्ट्रा जनरल और स्लीपर डिब्बों के निर्माण का टारगेट रखा गया है. पिछले फाइनेंशियल वर्ष 2024-25 में ही 1,250 जनरल डिब्बे लंबी दूरी की ट्रेनों में जोड़े गए हैं.

About the Author
author img
शिवेंद्र सिंह

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
suvendu adhikari
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
;