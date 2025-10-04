Advertisement
trendingNow12947713
Hindi Newsबिजनेस

Tatkal Ticket Booking: दिवाली-छठ पर चाहिए कंफर्म ट्रेन टिकट? ऐसे बुक करें तत्काल टिकट, जानें क्या है तरीका

तत्काल टिकट रिजर्वेशन योजना के तहत यात्रियों को यात्रा की तारीख के एक दिन पहले टिकट बुक करने की सुविधा मिलती है. यानी अगर आप 25 अक्टूबर को यात्रा करना चाहते हैं, तो 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे (साधारण श्रेणी के लिए) या सुबह 11 बजे (AC श्रेणी के लिए) से टिकट बुक किया जा सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tatkal Ticket Booking: दिवाली-छठ पर चाहिए कंफर्म ट्रेन टिकट? ऐसे बुक करें तत्काल टिकट, जानें क्या है तरीका

Tatkal Ticket Booking : त्योहारों का मौसम शुरू होते ही लाखों लोग अपने घरों और शहरों की यात्रा के लिए ट्रेन टिकट की तलाश में जुट जाते हैं. दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर रेलवे में टिकट की मांग बहुत अधिक होती है. जिससे सामान्य रिजर्वेशन जल्दी भर जाता है. ऐसे में तत्काल (Tatkal) टिकट लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है लेकिन तत्काल टिकट बुक करना भी एक बड़ी चुनौती होती है. 

कैसे बुक होता है तत्काल टिकट?

तत्काल टिकट रिजर्वेशन योजना के तहत यात्रियों को यात्रा की तारीख के एक दिन पहले टिकट बुक करने की सुविधा मिलती है. यानी अगर आप 25 अक्टूबर को यात्रा करना चाहते हैं, तो 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे (साधारण श्रेणी के लिए) या सुबह 11 बजे (AC श्रेणी के लिए) से टिकट बुक किया जा सकता है. इसके लिए IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और स्टेशन पर उपलब्ध काउंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तत्काल टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करें?

अगर आप त्योहार या किसी जरूरी वजह से तुरंत ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, तो IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप सबसे आसान तरीका है. बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

  • सबसे पहले IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप में लॉगिन करें
  • अपनी यात्रा की तारीख, स्टेशन और क्लास चुनें
  • कोटा ऑप्शन में “Tatkal” चुनें
  • ट्रेन और क्लास चुनकर “Book Now” पर क्लिक करें
  • यात्री का नाम, उम्र और बाकी जानकारी भरें
  • मोबाइल पर आए OTP को एंटर करें
  • पेमेंट करके टिकट कन्फर्म करें

यह भी पढ़ें : लेवल 1 से 18 तक बेसिक सैलरी बढ़ेगी, DA नहीं भी मिलेगा तो इतनी होगी नई सैलरी

तत्काल टिकट की बुकिंग के समय इन बातों को ध्यान में रखें

टिकट बुक करते समय कुछ बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले, आपके पास IRCTC अकाउंट होना जरूरी है. बुकिंग के समय पहचान पत्र की जानकारी दर्ज करनी होती है. टिकट बुकिंग के दौरान भुगतान केवल नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वॉलेट के जरिए किया जा सकता है. तत्काल टिकट के लिए चार्ज सामान्य टिकट की तुलना में थोड़े अधिक होते हैं.

अगर तत्काल टिकट उपलब्ध न हो, तो आप वैकल्पिक विकल्पों पर भी नजर रख सकते हैं, जैसे कि चार्ट तैयार होने के बाद (Charting) RAC या वेटिंग टिकट. इसके अलावा, यात्रियों को ये भी सलाह दी जाती है कि वे पीक सीजन में यात्रा करने से पहले यात्रियों की भीड़ और ट्रेनों की अवेलेबिलिटी के बारे में अपडेट लेते रहें. त्योहारों के मौसम में यात्रा को आसान और तनाव-मुक्त बनाने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग एक उपयोगी विकल्प है. सही समय पर बुकिंग करने और सभी नियमों को ध्यान में रखने से आप आसानी से अपने प्रियजनों के साथ त्योहार मना सकते हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Tatkal ticket booking

Trending news

बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
bulldozer action
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
Tamil Nadu Stampede
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
PM Modi ITI Toppers
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
;