Tatkal Ticket Booking: दिवाली-छठ पर चाहिए कंफर्म ट्रेन टिकट? ऐसे बुक करें तत्काल टिकट, जानें क्या है तरीका

Tatkal Ticket Booking : त्योहारों का मौसम शुरू होते ही लाखों लोग अपने घरों और शहरों की यात्रा के लिए ट्रेन टिकट की तलाश में जुट जाते हैं. दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर रेलवे में टिकट की मांग बहुत अधिक होती है. जिससे सामान्य रिजर्वेशन जल्दी भर जाता है. ऐसे में तत्काल (Tatkal) टिकट लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है लेकिन तत्काल टिकट बुक करना भी एक बड़ी चुनौती होती है.

कैसे बुक होता है तत्काल टिकट?

तत्काल टिकट रिजर्वेशन योजना के तहत यात्रियों को यात्रा की तारीख के एक दिन पहले टिकट बुक करने की सुविधा मिलती है. यानी अगर आप 25 अक्टूबर को यात्रा करना चाहते हैं, तो 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे (साधारण श्रेणी के लिए) या सुबह 11 बजे (AC श्रेणी के लिए) से टिकट बुक किया जा सकता है. इसके लिए IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और स्टेशन पर उपलब्ध काउंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

तत्काल टिकट ऑनलाइन कैसे बुक करें?

अगर आप त्योहार या किसी जरूरी वजह से तुरंत ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, तो IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप सबसे आसान तरीका है. बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

सबसे पहले IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप में लॉगिन करें

अपनी यात्रा की तारीख, स्टेशन और क्लास चुनें

कोटा ऑप्शन में “Tatkal” चुनें

ट्रेन और क्लास चुनकर “Book Now” पर क्लिक करें

यात्री का नाम, उम्र और बाकी जानकारी भरें

मोबाइल पर आए OTP को एंटर करें

पेमेंट करके टिकट कन्फर्म करें

तत्काल टिकट की बुकिंग के समय इन बातों को ध्यान में रखें

टिकट बुक करते समय कुछ बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले, आपके पास IRCTC अकाउंट होना जरूरी है. बुकिंग के समय पहचान पत्र की जानकारी दर्ज करनी होती है. टिकट बुकिंग के दौरान भुगतान केवल नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वॉलेट के जरिए किया जा सकता है. तत्काल टिकट के लिए चार्ज सामान्य टिकट की तुलना में थोड़े अधिक होते हैं.

अगर तत्काल टिकट उपलब्ध न हो, तो आप वैकल्पिक विकल्पों पर भी नजर रख सकते हैं, जैसे कि चार्ट तैयार होने के बाद (Charting) RAC या वेटिंग टिकट. इसके अलावा, यात्रियों को ये भी सलाह दी जाती है कि वे पीक सीजन में यात्रा करने से पहले यात्रियों की भीड़ और ट्रेनों की अवेलेबिलिटी के बारे में अपडेट लेते रहें. त्योहारों के मौसम में यात्रा को आसान और तनाव-मुक्त बनाने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग एक उपयोगी विकल्प है. सही समय पर बुकिंग करने और सभी नियमों को ध्यान में रखने से आप आसानी से अपने प्रियजनों के साथ त्योहार मना सकते हैं.