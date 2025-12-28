Advertisement
trendingNow13056349
Hindi Newsबिजनेसकोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार, राजधानी-वंदे भारत पर भी लगा ब्रेक, उड़ानों पर धुंध का शिकंजा

कोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार, राजधानी-वंदे भारत पर भी लगा ब्रेक, उड़ानों पर धुंध का शिकंजा

उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में रविवार सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण फ्लाइट और रेल सेवाएं बाधित हुईं. कई राज्यों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिससे सामान्य आवाजाही प्रभावित हुई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 28, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार, राजधानी-वंदे भारत पर भी लगा ब्रेक, उड़ानों पर धुंध का शिकंजा

Train Delay: उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में रविवार सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण फ्लाइट और रेल सेवाएं बाधित हुईं. कई राज्यों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिससे सामान्य आवाजाही प्रभावित हुई. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें पूरे इलाके में घने कोहरे और शीतलहर जैसी स्थितियों की चेतावनी दी गई थी.  

साथ ही, दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी रविवार सुबह 'बहुत खराब' कैटेगरी में दर्ज की गई. प्रदूषण और कोहरे के मिले-जुले असर से विजिबिलिटी और कम हो गई, जिससे यात्रा में और भी दिक्कतें आईं. रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं, कई ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही थीं और कुछ को डायवर्ट किया गया.  

दिल्ली समेत कई शहरों में फ्लाइट्स लेट हुईं, जबकि कैंसिलेशन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण चार दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं. एतिहात के तौर पर ट्रेनों की स्पीड कम कर दी गई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.  

Add Zee News as a Preferred Source

राजधानी, वंदे भारत भी लेट  

सबसे ज्यादा प्रभावित ट्रेनों में प्रयागराज एक्सप्रेस करीब पांच घंटे, रीवा-आनंद विहार एक्सप्रेस करीब नौ घंटे और नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस करीब चार घंटे लेट थी. ब्रह्मपुत्र मेल लगभग 45 मिनट लेट थी, जबकि महाबोधि एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस चार से पांच घंटे लेट चल रही थीं. इसके अलावा, कई दूसरी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी लेट चल रही थीं. खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी साफ दिख रहा था. स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो समेत कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्हें संभावित देरी के बारे में सावधान किया गया.  

एयरलाइंस और रेलवे अधिकारियों दोनों ने यात्रियों से स्टेशनों या एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट और ट्रेनों का स्टेटस चेक करने का आग्रह किया. दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने भी चेतावनी दी कि कम विजिबिलिटी की स्थिति के कारण फ्लाइट शेड्यूल बदल सकता है. दिल्ली एयरपोर्ट पर दस से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चल रही थीं.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

#indian railway

Trending news

समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी