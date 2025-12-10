Advertisement
trendingNow13036503
Hindi Newsबिजनेस127000 नंबर से आपके मोबाइल फोन पर भी आया है SMS ? जानिए ट्राई-आरबीआई के नया प्लान, क्या है मकसद ?

127000 नंबर से आपके मोबाइल फोन पर भी आया है SMS ? जानिए ट्राई-आरबीआई के नया प्लान, क्या है मकसद ?

प्रमोशनल प्रोजेक्ट के परमिशन को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने मिलकर नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. ट्राई और आरबीआई ने मिलकर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 10, 2025, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

127000 नंबर से आपके मोबाइल फोन पर भी आया है SMS ? जानिए ट्राई-आरबीआई के नया प्लान, क्या है मकसद ?

RBI TRAI Project: प्रमोशनल प्रोजेक्ट के परमिशन को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने मिलकर नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. ट्राई और आरबीआई ने मिलकर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. इसके तहत, कुछ चुने हुए ग्राहकों को एसएमएस नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे, ताकि वे प्रमोशनल संदेशों के लिए दी गई अपनी अनुमति को डिजिटल तरीके से देख सकें, और अगर चाहें तो उसे रद्द (बंद) भी कर सकें. 

ट्राई ने बुधवार को बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रमोशनल कंटेंट के लिए दी गई अनुमति को डिजिटल तरीके से रेगुलेट किया जाएगा. यह टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रहा है, और इसमें 9 टेलीकॉम कंपनियां और 11 बैंक, जिनमें एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं.  

इस प्रोजेक्ट के तहत, जिन ग्राहकों ने पहले प्रमोशनल संदेशों के लिए अनुमति दी थी, उन्हें एक एसएमएस मिलेगा. इसमें एक लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके वे अपनी अनुमति को देख सकेंगे और चाहें तो उसे बदल या रद्द कर सकेंगे. यह एसएमएस सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिनकी अनुमति पहले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई है. अगर आपको यह एसएमएस नहीं मिलता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटा टेस्ट है, जो बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा.  

Add Zee News as a Preferred Source

जो ग्राहक इस एसएमएस को प्राप्त करेंगे, वे उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी दी हुई अनुमतियों को देख सकते हैं. इस लिंक से आपको यह पता चलेगा कि आपने किस-किस प्रमोशनल सामग्री के लिए अनुमति दी थी, और आप उस अनुमति को जारी रखने, बदलने या रद्द करने का फैसला कर सकते हैं. इसमें आपकी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी नहीं मांगी जाएगी.  बस, आपको यह एसएमएस नबंर '127000' से आना चाहिए. ध्यान रहे कि यह टेस्ट केवल कुछ चुनिंदा ग्राहकों के लिए है, और अगर आप इस पायलट में शामिल नहीं हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के बाद में सभी के लिए शुरू किया जाएगा. आईएएनएस

 

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

RBI

Trending news

अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध