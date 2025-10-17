Advertisement
दिवाली और छठ के लिए तत्काल टिकट चाहिए? तो अभी के अभी नोट कर लें ये ट्रिक्स, सबसे पहले होगी आपकी ही बुकिंग!

IRCTC Tatkal Booking Tips: दिवाली और छठ में घर जाने के लिए टिकट नहीं हुई है? तत्काल टिकट की बुकिंग करने का कर रहे हैं इंतजार, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप सबसे पहले तत्काल टिकट बुक कर लेंगे. 

 

Oct 17, 2025, 03:48 PM IST
दिवाली और छठ के लिए तत्काल टिकट चाहिए? तो अभी के अभी नोट कर लें ये ट्रिक्स, सबसे पहले होगी आपकी ही बुकिंग!

Tatkal Ticket Booking Tips: दिवाली और छठ पूजा में घर जाना है, लेकिन नहीं मिल रही ट्रेन की टिकट? त्योहारों से पहले लगभग हर इंसान की समस्या की परेशान रहता है. हर साल दिवाली और छठ से पहले लाखों लोग दिल्ली, मुंबई, पुणे, जैसे बड़े शहरों से अपने-अपने घर जाते हैं. ऐसे में इस दौरान ट्रेन की टिकट कुछ ज्यादा ही महंगी हो जाती है, जिसके कारण आखिरी समय में टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में तत्काल टिकट बुकिंग ही एक ऑप्शन बच जाता है. लेकिन कई लोगों को सही जानकारी और तरीका नहीं पता होने के कारण, तत्काल टिकट भी नहीं मिला पाता. अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको तत्काल टिकट काटने के ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप सबसे पहले तत्काल टिकट काट लेंगे. 

 

बिल्कुल भी देर न करें
तत्काल टिकट की बुकिंग बहुत तेजी से होती है, ऐसे में इस बुक करते समय हर कीमती होता है. इसलिए बुकिंग करने से पहले सारी जानकारी अपने पास रखें, यात्री का नामस उम्र, लिंग और सीट की पसंद. सबसे बेस्ट ये है कि आप IRCTC मास्टर लिस्ट में ये डिटेल पहले ही सेव कर लें, जिससे बुकिंग के समय केवल एक क्लिक में आपकी सारी जानकारी फिल हो जाए. इसके बाद पेमेंट करने के तरीके भी रेडी रखें, जिससे UPI या IRCTC वॉलेट से आप तुरंत ही पेमेंट कर पाएं. 

सही ट्रेन और रूट की जानकारी 
त्योहारों के समय में कुछ ट्रेनों की सीटें तुरंत भर जाती हैं. ऐसे में कम भीड़ वाले रूट या स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनों का ऑप्शन देखें. कई बार रूट बदलने पर, कोई और स्टेशन चुनने पर, टिकट मिल जाती है. इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप ये सारे रिसर्च पहले ही कर लें. इससे आपको कन्फर्म टिकट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. 

 

तत्काल टिकट कैसे बुक करें?
तत्काल टिकट बुक करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें-
1. IRCTC वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें
2. इसके बाद सारे डिटेल्स भरे, जैसे यात्री की जानकारी, स्टेशन, तारीख और क्लास.
3. इसके बाद 'Tatkal' कोटा चुनें और ट्रेनों की लिस्ट देंखें
4. अब आपको जो ट्रेन और क्लास पसंद आए, उसमें 'Book now' पर क्लिक करें. 
5. इसके बार यात्री की जानकारी और मोबाइल नंबर भरें.
6. रिचेक करके पेमेंट करें
7. पेमेंट होने के बाद मेसेज में टिकट को सेच करें.

