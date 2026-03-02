तेल सप्लाई पर ब्रेक! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहा तो भारत-चीन समेत दुनिया को कितना होगा नुकसान?

ईरान और इजरायल के तनाव के बीच जिस समुद्री रास्ते की सबसे अधिक चर्चा हो रही है. वो है Strait of Hormuz. ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है. खबरों के मुताबिक, ईरान ने इस मार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि करीब 150 तेल टैंकर इस रास्ते में फंस गए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये मार्ग लंबे समय तक बंद रहा, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा और किन देशों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग 21 मील (करीब 33 किलोमीटर) का चौड़ा एक संकरा समुद्री रास्ता है. ये ईरान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच स्थित है. भौगोलिक रूप से छोटा होने के बावजूद इसका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बेहद बड़ा योगदान है. समुद्री मार्ग से होने वाले कच्चे तेल के वैश्विक व्यापार का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने तेल निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं. वहीं, कतर की पूरी एलएनजी (LNG) आपूर्ति भी इसी रास्ते से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचती है. अनुमान है कि हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा और रिफाइंड तेल इस समुद्री मार्ग से गुजरता है. ये दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग पांचवां हिस्सा है. यही कारण है कि इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट का असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है.

हर दिन लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट से गुजरता है. ये दुनिया भर में पेट्रोलियम की खपत का लगभग 20% है. इस चोक पॉइंट से भेजा जाने वाला तेल अधिकतर OPEC+ और सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE, कतर और ईरान जैसे खाड़ी देशों के प्रोड्यूसर से आता है. सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों के लिए उनके 90% तक एक्सपोर्ट को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए इसी एक चोक पॉइंट से गुजरना पड़ता है. ये इस स्ट्रेटेजिक वॉटरवे पर उनकी गहरी निर्भरता को दिखाता है.

भारत पर क्या होगा असर?

भारत में पॉलिसी बनाने वालों के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता दबाव सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है बल्कि ये एक बड़ी आर्थिक समस्या है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है. इनमें से लगभग 50% इंपोर्ट इराक, सऊदी अरब, कुवैत और UAE जैसे मिडिल ईस्ट के सप्लायर से होता है, जिनके कई शिपमेंट होर्मुज से होकर गुजरते हैं.

चीन पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

चीन हर दिन लगभग 10 मिलियन बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसमें से लगभग 40% होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. हालांकि, बीजिंग ने रूस और सेंट्रल एशिया से पाइपलाइन के जरिए सप्लाई को अलग-अलग किया है. लेकिन ये विकल्प कुल डिमांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा करते हैं. इसका चीन के इंडस्ट्रियल आउटपुट पर काफी असर पड़ सकता है. इसके अलावा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की अहमियत को देखते हुए लगातार मंदी बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन में रुकावट पैदा करेगी और दुनिया भर में आर्थिक झटके देगी.

जापान और UAE पर क्या होगा असर?

जापान अपना 70% से अधिक तेल इंपोर्ट करता है. इसमें से लगभग तीन-चौथाई मिडिल ईस्ट से आता है. साउथ कोरिया को भी ऐसा ही खतरा है. दोनों इकॉनमी काफी हद तक इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट पर बेस्ड हैं और लगातार एनर्जी के झटके से बिजली बनाने की लागत बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन को नुकसान होगा. UAE के लिए स्ट्रेट में कोई भी रुकावट शिपमेंट को रीरूट करने की लॉजिस्टिक्स लागत को बढ़ाकर एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर काफी असर डाल सकती है.