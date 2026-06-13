/ट्रिलियनेयर मस्क का जलवा; सिंगापुर की GDP से आगे, जानिए कैसे 15 साल में तय किया अरबपति से ट्रिलियनेयर तक का सफर?

Elon Musk ने पहली बार 2011 में वैश्विक अमीरों की सूची में अरबपति का दर्जा हासिल किया था. ठीक 15 साल बाद टेस्ला की तेजी से बढ़ी वैल्यू और SpaceX की लिस्टिंग ने उनकी संपत्ति में तीन और शून्य जोड़ दिए. $1.1 ट्रिलियन की संपत्ति का पैमाना समझना आसान नहीं है. वैश्विक संपत्ति डिटेल के अनुमानों के अनुसार, मस्क सैद्धांतिक रूप से दुनिया के 8 अरब लोगों में से प्रत्येक को लगभग ₹8,000 दे सकते हैं. इस डिस्ट्रीब्यूशन पर लगभग $800 बिलियन खर्च होंगे, इसके बाद भी उनके पास करीब $300 बिलियन की संपत्ति बची रहेगी.