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ट्रिलियनेयर मस्क का जलवा; सिंगापुर की GDP से आगे, जानिए कैसे 15 साल में तय किया अरबपति से ट्रिलियनेयर तक का सफर?

SpaceX के शेयर $135 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, इससे कंपनी का कुल वैल्यूएशन करीब $1.77 ट्रिलियन पहुंच गया है. SEC प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, कंपनी में मस्क की लगभग 42% हिस्सेदारी है. इसकी वैल्यू करीब $866 बिलियन आंकी गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 13, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:26 PM IST
ट्रिलियनेयर मस्क का जलवा; सिंगापुर की GDP से आगे, जानिए कैसे 15 साल में तय किया अरबपति से ट्रिलियनेयर तक का सफर?
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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