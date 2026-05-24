DA Hike: सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी! इस राज्य में 5% बढ़ा महंगाई भत्ता, सैलरी में होगा जोरदार इजाफा

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Tripura Announces DA Hike : त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद DA बढ़कर बेसिक पे का 41% हो जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी. मुख्यमंत्री मामाणिक साहा ने पिछले सोमवार इस फैसले की घोषणा की थी. खास बात ये है कि त्रिपुरा सरकार का ये कदम ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% DA और DR बढ़ाने की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बताया कि इस फैसले से राज्य के 1,02,563 सरकारी कर्मचारी और 81,019 पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 5% अतिरिक्त DA देने के लिए राज्य सरकार को हर साल करीब ₹500 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों का DA बढ़ाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाया जा सके. फिलहाल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 60% DA दे रही है. ये पहले 58% था. राज्य के वित्त मंत्रीप्रणजीत सिंघा रॉय के अनुसार FY 2026-27 के लिए त्रिपुरा के कुल ₹34,212.31 करोड़ के बजट में से करीब ₹15,000 करोड़ वेतन और पेंशन पर खर्च किए जाएंगे.
कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बारमन ने DA बढ़ोतरी का स्वागत तो किया, लेकिन घोषणा के तरीके पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'हमें खुशी है कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए 5% DA बढ़ाया, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण के बाद इसकी घोषणा करना विधानसभा की परंपराओं के खिलाफ है. यह घोषणा वित्त मंत्री को बजट भाषण में करनी चाहिए थी.'
22 अप्रैल को केंद्र के वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% DA बढ़ाने का ऐलान किया था. ये 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ. इसके बाद 2 मई को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने बैंक कर्मचारियों के लिए मई, जून और जुलाई 2026 के लिए DA संशोधित किया. इसके तहत ₹48,000 से ₹1,17,000 तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को ₹435 से ₹1,050 तक अतिरिक्त DA मिलेगा. 13 मई को भारतीय रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की. इसके बाद रेलवे कर्मचारियों का DA 58% से बढ़कर 60% हो गया.
वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने भी इस हफ्ते नवंबर और दिसंबर 2025 तथा जनवरी 2026 के DA एरियर भुगतान को मंजूरी दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसके तहत 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को कुल ₹800 करोड़ का भुगतान किया जाएगा. यह राशि मई 2026 की सैलरी के साथ जारी होगी.
तीन बड़े कर्मचारी संगठनों ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) को वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलावों के लिए प्रस्ताव सौंपे हैं.
नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) ने महंगाई आधारित वेतन मॉडल की मांग की है
महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने कम से कम 4% DA बढ़ोतरी और 50% पर DA मर्ज करने की मांग रखी है
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने महंगाई के हिसाब से वेतन और भत्तों में बदलाव की मांग की है
8वें वेतन आयोग के फैसलों का असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ने वाला है. जिनमें रक्षा और रेलवे क्षेत्र के कर्मचारी व रिटायर्ड कर्मी भी शामिल हैं.
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