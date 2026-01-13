ईरान पर ट्रंप के टैरिफ का दर्द भारत भी झलेगा,जिस देश में महंगाई से छिड़ा 'जनयुद्ध', उससे क्या खरीदते, क्या बेचते हैं हम ?

India Iran Trade Relation: अमेरिका ने पहले धमकियों से तेहरान के विद्रोह को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें सफल नहीं हो पाएं तो उन्होंने रूस वाली रणनीति ईरान पर भी चला दी है. जिस तरह से अमेरिका ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर दबाव बनाने लिए रूस के तेल खरीदने वाले देशों पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया उसी तरह से अब ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को 25 फीसदी टैरिफ की धमकी दे दी है. अमेरिका ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसपर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा.

अमेरिका के फैसले का भारत पर असर

अमेरिका के इस 25 फीसदी वाले टैरिफ का असर भारत पर भी होगा. भारत, चीन, तुर्किए, UAE, पाकिस्तान और अर्मेनिया जैसे देश ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं. भारत और ईरान के बीच कारोबारी संबंध है. दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में 1.68 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है. इस दौरान भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर का सामान बेचा तो वहीं ईरान से 0.44 अरब डॉलर का सामान खरीदा है. कभी हां, कभी ना, आखिर ट्रंप को चाहिए क्या ? टैरिफ धमकी के बाद भारत-अमेरिका ट्रे़ड डील ने फिर लिया यू-टर्न, अब आगे क्या ?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ईरान को क्या बेचता है ?

बासमती चावल

चाय

चीनी

दाल

दवाएं

आर्टिफिशियल ज्वैलरी

लेक्ट्रिकल मशीनरी

फाइबर

फल

सॉफ्ट ड्रिंक्स (शर्तब छोड़कर)

बोनलेन मीट

भारत ईरान से क्या-क्या खरीदता है ?

ड्राई फ्रूट्स

ग्लासवेयर

सेब

ड्राई खजूर

बादाम

कीवी

संतृप्त मेथनॉल

पेट्रोलियम बिटुमेन

प्रोपेन

अकार्बनिक/कार्बनिक रसायन

ईरान में हिंसा क्यों हो रही

ईरान में बीते हो हफ्ते से हिंसा चरम पर है. बढ़ती महंगाई के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब बेकाबू हो चुका है.अब तक 648 लोगों की मौत हो चुकी है. ईरान में तेज आर्थिक गिरावट और ईरानी मुद्रा रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद राजधानी तेहरान में व्यापारियों ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू किया. सोशल मीडिया पर इस विरोध को खूब सपोर्ट मिला. उनके समर्थन में आम जनता भी सड़कों पर उतर गई. छात्रों और आम जनता के शामिल होने के बाद ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन उग्र होता चला गया. लोग राजनीतिक बदलाव की मांग करने लगे. आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी, जरूरी चीजों की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर होने के लिए लोगों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया और राजनीतिक बदलाव की मांग की.

महंगाई से भड़की हिंसा की आग

ईरान में महंगाई के चलते खाने पीने के सामान और दवाइयों की कीमतें कई गुना बढ़ गई है. लोगों की शिकायत है कि सरकार प्रतिबंधों का बहाना बनाकर जवाबदेही से बच रही है. ईरान में करेंसी रिय़ाल की हालात इससे समझी जा सकती है कि उसकी वैल्यू अब लगभग जीरो के बराबर पहुंच चुकी है.भारतीय मुद्रा में 1 रियाल की कीमत सिर्फ 0.000079 रुपए रह गई है.