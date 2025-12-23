ट्रंप प्रशासन का बड़ा ऐलान, 2027 तक चीनी सेमीकंडक्टर पर नहीं लगेगा टैरिफ

Trump administration : ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि वो बीजिंग के चिप इंडस्ट्री पर दबदबा बनाने की 'गैर-वाजिब' कोशिश के कारण चीनी सेमीकंडक्टर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाएगा. लेकिन इस कार्रवाई को जून 2027 तक के लिए टाल दिया गया है. अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि US 23 जून 2027 से चीन से इंपोर्ट किए जाने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स पर नए टैरिफ लगाएगा, जिससे मौजूदा जीरो-ड्यूटी व्यवस्था खत्म हो जाएगी.

ट्रंप प्रशासन ने बताया कि टैरिफ रेट की घोषणा कम से कम 30 दिन पहले की जाएगी. ये बाइडेन प्रशासन द्वारा शुरू की गई चीन के यूनाइटेड स्टेट्स में चिप इंपोर्ट की एक साल लंबी जांच के बाद किया गया है. अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी रिलीज में कहा, 'सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर दबदबा बनाने के लिए चीन का निशाना गैर-वाजिब है और ये अमेरिकी व्यापार पर बोझ डालता है या उसे प्रतिबंधित करता है. इसलिए इस पर कार्रवाई की जा सकती है.'

चीनी सामान पर पड़ सकता है असर

चिप इंडस्ट्री चिप इंपोर्ट्स की एक और जांच के नतीजे का इंतजार कर रही है, जिससे चीनी सामान पर असर पड़ सकता है और टेक्नोलॉजी की एक बड़ी रेंज पर टैरिफ लग सकते हैं. लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि वे अभी इन्हें लागू नहीं करेंगे.