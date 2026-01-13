Trump and Powell Clash: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बीच चल रहा टकराव खुलकर सामने आ गया है. दोनों के बीच चल रहे 'कोल्‍ड वार' ने नया मोड़ ले ल‍िया है. अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से फेड चेयरमैन पर मुकदमा चलाने की धमकी दी गई है. इसके ल‍िए ट्रंप प्रशासन ने पॉवेल के ख‍िलाफ जांच शुरू कर दी है. इस कदम के बाद फेड की स्वतंत्रता और अमेरिकी मॉनीटरी पॉल‍िसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. दूसरी तरफ पॉवेल ने आरोप लगाया क‍ि यह सब इसल‍िए क‍िया जा रहा है, क्‍योंक‍ि उन्‍होंने ट्रंप की इच्‍छा के अनुसार ब्‍याज दर में कटौती नहीं की.

पॉवेल को ब्‍याज दर कटौती के लि‍ए मजबूर कर रहे ट्रंप?

पॉवेल के ख‍िलाफ शुरू हुई जांच फेड की ब‍िल्‍ड‍िंग के 2.5 बिलियन डॉलर के र‍िन्‍यून्‍यूवल पर उनकी तरफ से जून में दी गई गवाही से जुड़ी है. पॉवेल का कहना है जांच शुरू क‍िये जाने का मकसद फेड को ट्रंप की तेज ब्याज दर कटौती की मांग मानने के लिए मजबूर करना है. एक वीडियो स्टेटमेंट में पॉवेल ने कहा क‍ि उन्होंने बिना क‍िसी राजनीतिक दबाव के अपना काम किया है. अमेरिकी इतिहास में फेड की आजादी पर इसे सीधा हमला माना जा रहा है. यह बाजार, लोन की दर और पूरी इकोनॉमी पर असर डाल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कभी-कभी धमकियों के सामने डटना पड़ता है!

पॉवेल को जांच से जुड़ा समन शुक्रवार को जारी किया गया. एपी की रिपोर्ट के अनुसार पॉवेल ने इसे राजनीत‍िक चाल बताया है. उन्‍होंने कहा, 'मैंने राजनीतिक डर या पक्षपात के बिना काम किया. मैंने केवल मूल्य स्थिरता और रोजगार पर फोकस किया.' पब्‍ल‍िक सर्व‍िस के दौरान कभी-कभी धमकियों के सामने डटना पड़ता है. पॉवेल की तरफ से यह बयान द‍िये जाने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में ग‍िरावट देखी गई. इससे लोगों के बीच यह मैसेज जा रहा है क‍ि ट्रंप फेड को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं.

ट्रंप फेड पर क्यों डाल रहे दबाव?

ट्रंप पिछले एक साल से अलग-अलग मंच से पॉवेल की आलोचना कर रहे हैं. वह हर बार यही कहते हैं क‍ि पॉवेल ब्याज दर में तेजी से कटौती नहीं कर रहे. ट्रंप का कहना है महंगाई अब खतरा नहीं है, कम दर से इकोनॉम‍िक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा. लेकिन पॉवेल का तर्क है क‍ि महंगाई अभी भी ऊंची दर पर बनी हुई है. इस विवाद के बाद व्हाइट हाउस को मॉनीटरी पॉल‍िसी पर कितना असर डालना चाहिए, इस गहरे मुद्दे से जुड़ा है. पॉवेल का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, लेकिन वह फेड बोर्ड में जनवरी 2028 तक रह सकते हैं, इससे ट्रंप को नई न‍ियुक्‍त‍ि में मुश्‍क‍िल होगी. व्हाइट हाउस के इकोनॉम‍िक एडवाइजर और पॉवेल के संभावित उत्तराधिकारी केविन हासेट ने कहा क‍ि उन्‍हें पॉवेल के प्‍लान की जानकारी नहीं है.

इकोनॉम‍िस्‍ट ने ट्रंप प्रशासन के कदम पर क्‍या कहा?

ट्रंप प्रशासन की तरफ से की जा रही कानूनी कार्रवाई पर इकोनॉम‍िस्‍ट और पूर्व नीति-निर्माताओं ने जोरदार प्रत‍िक्र‍िया दी है. उन्‍होंने पूर्व फेड चेयरमैन और टॉप इकोनॉम‍िस्‍ट के ग्रुप ने बयान जारी कर बताया क‍ि व्हाइट हाउस की तरफ से फेड के ख‍िलाफ तरह का कदम पहले कभी नहीं उठाया गया. यह विकासशील देशों की तरह है, जहां संस्थाएं कमजोर होती हैं और इससे महंगाई और इकोनॉमी पर न‍िगेट‍िव असर पड़ता है. इस बयान पर पूर्व फेड चेयर बेन बर्न, जैनेट येलन और एलन ग्रीनस्पैन के अलावा पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी हेनरी पॉलसन और रॉबर्ट रुबिन ने साइन क‍िये.

अब खुलकर बोल रहे पॉवेल

पिछले साल ट्रंप की तरफ से आलोचना क‍िये जाने के बाद पॉवेल ज्यादातर चुप ही रहे. लेकिन अब उन्होंने इसका खुलकर जवाब द‍िया है. उन्‍होंने जांच से जुड़े समन को 'बहाना' बताया, इसका मकसद फेड को कमजोर करना और ब्याज दर कटौती के लिए दबाव डालना है. जानकारों का कहना है यह अमेरिकी इतिहास में फेड की आजादी को सीधा चुनौती देना है. इसके असर यह हुआ क‍ि बाजार में ग‍िरावट देखी जा रही है और डॉलर भी कमजोर हुआ. फेड की स्वतंत्रता प्रभावित हुई तो उधार की लागत बढ़ सकती है और महंगाई बेलगाम हो सकती है.

भारत के ल‍िए कैसे फायदेमंद?

ट्रंप-पॉवेल विवाद से अमेरिकी डॉलर भले ही कमजोर हुआ है लेक‍िन भारतीय रुपया अभी भी दबाव में है. कॉर्पोरेट्स की डॉलर डिमांड और FII आउटफ्लो से रुपया कमजोर है. यद‍ि फेड की स्वतंत्रता पर और शक बढ़ा तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी और रुपया 90.50 तक जा सकता है. दोनों के बीच व‍िवाद बढ़ने का असर भारत में भी द‍िखाई देगा. दरअसल, ट्रंप तेजी से ब्‍याज दर में कटौती चाहते हैं. यद‍ि फेड ने दबाव में आकर रेट में कटौती करता है तो अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स गिरेंगे, डॉलर और कमजोर होगा. इससे उभरते मार्केट में (EMs) में कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा और भारत जैसे हाई रियल रेट वाले देशों में न‍िवेश आएगा. भारतीय स्टॉक और बॉन्ड्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स यील्ड तलाशेंगे.

आने वाले समय में र‍िस्‍क ज्‍यादा

यद‍ि रेट में कटौती राजनीतिक दबाव से होती है तो फेड की क्रेडिबिलिटी कम होगी. इससे लॉन्ग-टर्म यील्ड्स बढ़ सकते हैं. डॉलर मजबूत हो सकता है और कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है. उभरते मार्केट से न‍िवेशक पैसा न‍िकालेंगे. इसका असर यह होगा क‍ि भारतीय स्टॉक मार्केट में ग‍िरावट आएगी और रुपया कमजोर होगा. गोल्ड का रिकॉर्ड हाई 4600 डॉलर प्रत‍ि औंस के पार है, जो निवेशकों की अन‍िश्‍च‍ितता को द‍िखा रहा है. ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी जा रही है. इससे ट्रेड टेंशन बढ़ेगी, इससे इम्‍पोर्टर्स डॉलर खरीदेंगे, रुपया दबाव में रहेगा.