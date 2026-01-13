Advertisement
trendingNow13072830
Hindi Newsबिजनेसचौराहे पर पहुंचा ट्रंप और पॉवेल का कोल्‍ड वार, दोनों के टकराव का भारत पर क्‍या होगा असर?

'चौराहे' पर पहुंचा ट्रंप और पॉवेल का 'कोल्‍ड वार', दोनों के टकराव का भारत पर क्‍या होगा असर?

Fed Reserve Interest Rate Cut: पॉवेल के ख‍िलाफ ट्रंप प्रशासन की तरफ से शुरू की गई जांच को फेड चेयरमैन ने ब्याज दर कटौती की मांग मानने के लिए मजबूर करना बताया है. एक वीडियो स्टेटमेंट में पॉवेल ने कहा क‍ि उन्होंने बिना क‍िसी राजनीतिक दबाव के अब तक अपना काम किया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'चौराहे' पर पहुंचा ट्रंप और पॉवेल का 'कोल्‍ड वार', दोनों के टकराव का भारत पर क्‍या होगा असर?

Trump and Powell Clash: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बीच चल रहा टकराव खुलकर सामने आ गया है. दोनों के बीच चल रहे 'कोल्‍ड वार' ने नया मोड़ ले ल‍िया है. अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से फेड चेयरमैन पर मुकदमा चलाने की धमकी दी गई है. इसके ल‍िए ट्रंप प्रशासन ने पॉवेल के ख‍िलाफ जांच शुरू कर दी है. इस कदम के बाद फेड की स्वतंत्रता और अमेरिकी मॉनीटरी पॉल‍िसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. दूसरी तरफ पॉवेल ने आरोप लगाया क‍ि यह सब इसल‍िए क‍िया जा रहा है, क्‍योंक‍ि उन्‍होंने ट्रंप की इच्‍छा के अनुसार ब्‍याज दर में कटौती नहीं की.

पॉवेल को ब्‍याज दर कटौती के लि‍ए मजबूर कर रहे ट्रंप?

पॉवेल के ख‍िलाफ शुरू हुई जांच फेड की ब‍िल्‍ड‍िंग के 2.5 बिलियन डॉलर के र‍िन्‍यून्‍यूवल पर उनकी तरफ से जून में दी गई गवाही से जुड़ी है. पॉवेल का कहना है जांच शुरू क‍िये जाने का मकसद फेड को ट्रंप की तेज ब्याज दर कटौती की मांग मानने के लिए मजबूर करना है. एक वीडियो स्टेटमेंट में पॉवेल ने कहा क‍ि उन्होंने बिना क‍िसी राजनीतिक दबाव के अपना काम किया है. अमेरिकी इतिहास में फेड की आजादी पर इसे सीधा हमला माना जा रहा है. यह बाजार, लोन की दर और पूरी इकोनॉमी पर असर डाल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कभी-कभी धमकियों के सामने डटना पड़ता है!
पॉवेल को जांच से जुड़ा समन शुक्रवार को जारी किया गया. एपी की रिपोर्ट के अनुसार पॉवेल ने इसे राजनीत‍िक चाल बताया है. उन्‍होंने कहा, 'मैंने राजनीतिक डर या पक्षपात के बिना काम किया. मैंने केवल मूल्य स्थिरता और रोजगार पर फोकस किया.' पब्‍ल‍िक सर्व‍िस के दौरान कभी-कभी धमकियों के सामने डटना पड़ता है. पॉवेल की तरफ से यह बयान द‍िये जाने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में ग‍िरावट देखी गई. इससे लोगों के बीच यह मैसेज जा रहा है क‍ि ट्रंप फेड को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं.

ट्रंप फेड पर क्यों डाल रहे दबाव?
ट्रंप पिछले एक साल से अलग-अलग मंच से पॉवेल की आलोचना कर रहे हैं. वह हर बार यही कहते हैं क‍ि पॉवेल ब्याज दर में तेजी से कटौती नहीं कर रहे. ट्रंप का कहना है महंगाई अब खतरा नहीं है, कम दर से इकोनॉम‍िक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा. लेकिन पॉवेल का तर्क है क‍ि महंगाई अभी भी ऊंची दर पर बनी हुई है. इस विवाद के बाद व्हाइट हाउस को मॉनीटरी पॉल‍िसी पर कितना असर डालना चाहिए, इस गहरे मुद्दे से जुड़ा है. पॉवेल का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है, लेकिन वह फेड बोर्ड में जनवरी 2028 तक रह सकते हैं, इससे ट्रंप को नई न‍ियुक्‍त‍ि में मुश्‍क‍िल होगी. व्हाइट हाउस के इकोनॉम‍िक एडवाइजर और पॉवेल के संभावित उत्तराधिकारी केविन हासेट ने कहा क‍ि उन्‍हें पॉवेल के प्‍लान की जानकारी नहीं है.

इकोनॉम‍िस्‍ट ने ट्रंप प्रशासन के कदम पर क्‍या कहा?
ट्रंप प्रशासन की तरफ से की जा रही कानूनी कार्रवाई पर इकोनॉम‍िस्‍ट और पूर्व नीति-निर्माताओं ने जोरदार प्रत‍िक्र‍िया दी है. उन्‍होंने पूर्व फेड चेयरमैन और टॉप इकोनॉम‍िस्‍ट के ग्रुप ने बयान जारी कर बताया क‍ि व्हाइट हाउस की तरफ से फेड के ख‍िलाफ तरह का कदम पहले कभी नहीं उठाया गया. यह विकासशील देशों की तरह है, जहां संस्थाएं कमजोर होती हैं और इससे महंगाई और इकोनॉमी पर न‍िगेट‍िव असर पड़ता है. इस बयान पर पूर्व फेड चेयर बेन बर्न, जैनेट येलन और एलन ग्रीनस्पैन के अलावा पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी हेनरी पॉलसन और रॉबर्ट रुबिन ने साइन क‍िये.

अब खुलकर बोल रहे पॉवेल
पिछले साल ट्रंप की तरफ से आलोचना क‍िये जाने के बाद पॉवेल ज्यादातर चुप ही रहे. लेकिन अब उन्होंने इसका खुलकर जवाब द‍िया है. उन्‍होंने जांच से जुड़े समन को 'बहाना' बताया, इसका मकसद फेड को कमजोर करना और ब्याज दर कटौती के लिए दबाव डालना है. जानकारों का कहना है यह अमेरिकी इतिहास में फेड की आजादी को सीधा चुनौती देना है. इसके असर यह हुआ क‍ि बाजार में ग‍िरावट देखी जा रही है और डॉलर भी कमजोर हुआ. फेड की स्वतंत्रता प्रभावित हुई तो उधार की लागत बढ़ सकती है और महंगाई बेलगाम हो सकती है.

भारत के ल‍िए कैसे फायदेमंद?
ट्रंप-पॉवेल विवाद से अमेरिकी डॉलर भले ही कमजोर हुआ है लेक‍िन भारतीय रुपया अभी भी दबाव में है. कॉर्पोरेट्स की डॉलर डिमांड और FII आउटफ्लो से रुपया कमजोर है. यद‍ि फेड की स्वतंत्रता पर और शक बढ़ा तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी और रुपया 90.50 तक जा सकता है. दोनों के बीच व‍िवाद बढ़ने का असर भारत में भी द‍िखाई देगा. दरअसल, ट्रंप तेजी से ब्‍याज दर में कटौती चाहते हैं. यद‍ि फेड ने दबाव में आकर रेट में कटौती करता है तो अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स गिरेंगे, डॉलर और कमजोर होगा. इससे उभरते मार्केट में (EMs) में कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा और भारत जैसे हाई रियल रेट वाले देशों में न‍िवेश आएगा. भारतीय स्टॉक और बॉन्ड्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स यील्ड तलाशेंगे.

आने वाले समय में र‍िस्‍क ज्‍यादा
यद‍ि रेट में कटौती राजनीतिक दबाव से होती है तो फेड की क्रेडिबिलिटी कम होगी. इससे लॉन्ग-टर्म यील्ड्स बढ़ सकते हैं. डॉलर मजबूत हो सकता है और कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है. उभरते मार्केट से न‍िवेशक पैसा न‍िकालेंगे. इसका असर यह होगा क‍ि भारतीय स्टॉक मार्केट में ग‍िरावट आएगी और रुपया कमजोर होगा. गोल्ड का रिकॉर्ड हाई 4600 डॉलर प्रत‍ि औंस के पार है, जो निवेशकों की अन‍िश्‍च‍ितता को द‍िखा रहा है. ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी जा रही है. इससे ट्रेड टेंशन बढ़ेगी, इससे इम्‍पोर्टर्स डॉलर खरीदेंगे, रुपया दबाव में रहेगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpjerome powell

Trending news

मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
BMC elections
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
India-Germany relations
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
Nipah Virus Returns
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
PM Modi
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
Germany Visa Free Transit
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
'रंग-रूप चेहरा ऐसा है, डॉक्‍टर बनोगी? बेंगलुरु की डेंटल स्टूडेंट ने कर लिया सुसाइड
Suicide
'रंग-रूप चेहरा ऐसा है, डॉक्‍टर बनोगी? बेंगलुरु की डेंटल स्टूडेंट ने कर लिया सुसाइड
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
BMC elections
'BMC में मराठी ही सत्ता में रहेगा...' चुनावों से पहले फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार
ठाकरे के गढ़ में तमिलनाडु का तड़का क्यों लगा? भाजपा के दांव से BMC चुनाव में खलबली
bmc news
ठाकरे के गढ़ में तमिलनाडु का तड़का क्यों लगा? भाजपा के दांव से BMC चुनाव में खलबली