₹99 लाख फीस, 2 लाख विदेशियों को 'देश निकाला' के बाद ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, पूरी दुनिया में रोका US वीज़ा इंटरव्यू

Trump on Visa : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वीजा नियमों को काफी सख्त और महंगा कर दिया है. H1B वीजा फीस बढ़ाने से लेकर 2 लाख B1-B2 वीजा कैंसिलेशन की तैयारी के बीच अब अमेरिका ने अपने वीजा इंटरव्यू पर अनिश्चितकालीन तक के लिए रोक लगा दी है.
वीजा पर अमेरिका का बड़ा फैसला
ट्रंप प्रशासन ने दुनियाभर में अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों के अप्वाइंटमेंट, इंटरव्यू पर रोक लगा दी है. नई तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से वीजा आवेदकों को ईमेल भेजा जा रहा है. अमेरिकी दूतावासों में इंटरव्यू की तारीख तय कर चुके लोगों को ईमेल भेजकर बताया जा रहा है कि उनके अप्वाइंटमेंट की तारीख बदल दी गई है. नई तारीखों के बारे में अभी जानकारी नहीं भी दी गई है. विदेश विभाग ने कहा है कि सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में एक ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है , जिसमें वीजा अप्वाइंटमेंट में बदलाव किया जाएगा. हालांकि ट्रेनिंग की अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. इस ट्रेनिंग में वीजा आवेदकों की जांच बेहतर ढंग से करने की ट्रेनिंग दी जाएगी.
ट्रंप ने वीजा इंटरव्यू पर रोक क्यों लगाई?
ट्रंप प्रशासन सख्त वीजा और इमिग्रेशन प्रोग्राम चला रहा है. H-1B वीजा की फीस बढ़ाने से लेकर बिजनेस और ट्यूरिस्ट वीजा पर आए विदेशियों के डिपोर्टेशन को लेकर सख्त फैसले लिए जा रहे हैं. ट्रंप करीब 2 लाख विदेशी नागरिकों के बिजनेस (B1) और पर्यटन (B2) वीजा को रद्द करने की तैयारी कर रहे हैं. ग्रीन कार्ड रद्द करने से लेकर कई वजहों से वीजा आवेदनों को खारिज किया जा रहा है.
सिक्योरिटी और स्क्रीनिंग के सख्त नियम: अमेरिका ने वीजा के लिए कड़े बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और सोशल मीडिया प्रोफाइल की गहन जांच नियमों को सख्त कर दिया है, ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा जोखिम को रोका जा सके. नए इमीग्रेशन और वीजा नियमों के मुताबिक सिस्टम को अपडेट करना.
भारतीयों पर इसका कितना असर
अमेरिका जिस ग्लोबल ट्रेनिंग का हवाला दे रहा है, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में वीजा नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं. नए फैसले का भारतीयों पर भी असर होगा. भारतीय आवेदकों के इमिग्रेंट या नॉन-इमिग्रेंट वीजा इंटरव्यू रद्द होंगे. अमेरिका की ओर से ये भी साफ नहीं किया गया है कि वीजा इंटरव्यू पर रोक कितने समय तक चलेगी. ऐसे में जो भारतीय अपने परिवार से मिलने या नौकरी के आधार पर ग्रीन कार्ड के लिए वीजा का इंतजार कर रहे हैं, उनका मामला अटक जाएगा. बता दें कि सबसे ज्यादा 71 फीसदी भारतीय H-1B वीजा के लिए आवेदन करते हैं.
सवाल: क्या यह फैसला सभी वीजा पर लागू होता है?
जवाब: ये Non-Immigrant और नए Immigrant वीजा के नियमित इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स पर असर डालेगा. इमरजेंसी वीजा को इसमें छूट दी गई है.
सवाल: जिन लोगों के इंटरव्यू पहले से शिड्यूल हैं, उनका क्या होगा?
जवाब: जिनका इंटरव्यू पहले से शिड्यूल हैं, उन्हें ईमेल के जरिए अपडेट दिया गया है. उनके इंटरव्यू को रिशिड्यूल कर दिया गया है.
सवाल : इस फैसले का भारतीय वीजा आवेदकों पर क्या असर पड़ेगा?
जवाब: वीजा इंटरव्यू रद्द होने से भारतीय आवेदकों के लिए नए इंटरव्यू स्लॉट्स मिलने में देरी होगी. प्रोसेस फिर से शुरू होने में वीजा नियम और सख्त हो सकते हैं.