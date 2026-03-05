जंग के बीच ट्रंप को मिली करारी शिकस्त, लगा ₹16000000000000 का फटका, US पर दोहरी मार, भारत को कितनी राहत ?

US Traiff Refund: अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इतिहास में पहली बार ऐसी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर टैरिफ पर उन्हें कोर्ट से सबसे बड़ा झटका मिला है. फेडरल जज ने ट्रंप को शॉक्ड देते हुए कहा है कि उन्हें टैरिफ का रिफंड चुकाना होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया था. अब कोर्ट ने टैरिफ से की गई वसूली को निर्यातकों को वापस करने का आदेश दिया है. अब अमेरिका को टैरिफ से की गई कमाई वापस करनी पड़ेगी.

ट्रंप को 16 लाख करोड़ रुपये का झटका

कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी सरकार को 175 अरब डॉलर का रिफंड चुकाना पड़ सकता है. न्यूयॉर्क के फेडरल जज रिचर्ड ईटन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार ने जिन भी कंपनियों से अवैध टैरिफ वसूला है, उन्हें अब रिफंड करना होगा. ये कंपनियां अपना पैसा वापस पाने की हकदार हैं. जज ईटन ने कहा कि रिफंड का दायरा सिर्फ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली कुछ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा,उन आयातकों पर भी लागू होगा, जिन्होंने टैक्स चुकाया है. कोर्ट के इस फैसले से अमेरिकी खजाने पर करीब 16 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.बता दें कि अमेरिका ने दिसंबर दिसंबर 2025 तक टैरिफ से 130 अरब डॉलर की कमाई की. Gold Price: जंग का 'गोल्डन इफेक्ट', सोने का संकट थम नहीं रहा, चांदी ₹2.70 लाख के पार, क्या सस्ता होगा सोना या तेजी बरकरार ?

क्या भारत को इस फैसले से फायदा मिलेगा ?

टैरिफ हटने के बाद अमेरिका की ओर से कुल इंपोर्ट टैक्स 10 फीसदी का है. जिसका फायदा भारतीय निर्यातकों को मिला. अगर रिफंड की बात करें तो भारत को सीधे तौर पर इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय निर्यातकों ने टैरिफ का भुगतान नहीं किया, बल्कि अमेरिकी आयातकों ने भारत पर लगाए गए टैरिफ का भुगतान अमेरिकी सरकार को किया था. इस शुल्क का बोझ आयातकों ने ग्राहकों पर डाला. अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी हो गई. भारतीय सामान महंगे हो गए . इस टैरिफ के हटने और रिफंड का फायदा भी उन आयातकों को मिलेगा, जिन्होंने शुल्क चुकाया था. हालांकि अप्रत्यक्ष लाभ भारत को मिलेगा, क्योंकि टैरिफ कम होने से भारत से सामान खरीदना सस्ता और आसान हो जाएगा, अमेरिकी बाजार में भारत के सामान सस्ते हो जाएंगे. भारतीय कंपनियों को इस फैसले से लाभ मिलेगा, उनका निर्यात बढ़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका के लिए डबल झटका क्यों ?

टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट से मिली हाल अमेरिका और ट्रंप के लिए डबल झटका है. ट्रंप प्रशासन को भारी भरकम शुल्क चुकाना होगा. पहले से ही अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा हुआ है. ऐसे में 16 लाख करोड़ का रिफंड आसान नहीं है. वहीं युद्ध की वजह से खर्च पहले से बढ़ा है. कोर्ट के फैसले ने ट्रंप को दोहरा झटका दे दिया है. हालांकि ट्रंप बार-बार धमकी दे रहे हैं कि वो टैरिफ को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर देंगे. ट्रंप दावा कर रहे हैं 150 दिनों के बाद वो टैरिफ को वहीं पहुंचा देंगे, जहां वो पहले था. कुल मिलाकर टैरिफ पर ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं हैं.