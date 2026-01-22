ग्रीनलैंड पर यूं ही रातोंरात नहीं पलटे ट्रंप,भारत के इस दांव से अमेरिका की 'सिट्टी-पिट्टी' गुम...यूटर्न के पीछे की इनसाइड स्टोरी

Trump U turn on Greenland India Connection: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे थे, अचानक उन्होंने यूटर्न ले लिया है. ट्रंप ने दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम में बोलते हुए ग्रीनलैंड पर अपने प्लान का खुलासा किया और यूरोपीय यूनियन के देशों पर प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल टालने का ऐलान किया. ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ग्रीनलैंड पर एक फ्यूचर डील का फ्रेमवर्क तैयार किया है, इसलि वो हमला कर उसे हासिल नहीं करेंगे. जहां अब तक लग रहा था कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप वेनेजुएला वाला रुख अख्तियार करेंगे, वहीं दावोस जाते ही उनका रूख 360 डिग्री बदला दिखा. हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर अड़ियन ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर रुख कैसे बदल दिया ?

ग्रीनलैंड पर ट्रंप के यूटर्न का भारत कनेक्शन

दावोस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप NATO के चीफ मार्क रट के साथ बैठक की और ग्रीनलैंड पर अपना रूख बदलते हुए यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला बदल दिया. उन्होंने ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन से भी इनकार किया. अब सवाल ये कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया. ट्रंप के इस यूटर्न के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करें तो आपको भारत का कनेक्शन दिखेगा. दरअसल ट्रंप के ग्रीनलैंड मिशन की वजह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच तकरार बढ़ गई.ईयू ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील रोक दी. यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ होने वाले बड़ी टर्नबेरी ट्रेड डील को रोक दिया. वहीं ईयू की ओर से भारत के साथ ट्रेड डील में तेजी आ गई. यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड डील को तेजी के साख पूरा करने का फैसला किया. इधर भारत में नहीं गली 'ट्रंप की दाल', उधर EU ने निकाल लिया विध्वंसक 'ट्रेड बाजूका' हथियार...अमेरिका पर बैकफायर कर रहा ट्रंप का फैसला

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच की डील से ट्रंप परेशान

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी को पूरी सकती है.दोनों देशों के बीच इस डील के पूरा होने से भारत और यूरोप के बीच 2 अरब लोगों का बड़ा बाजार तैयार होगा. दोनों देशों के बीच 90 फीसदी तक का ट्रेड टैरिफ फ्री हो जाएगा. अमेरिका के साथ यूरोप के बिगड़ते रिश्तों ने 18 साल से अटकी इस फ्री ट्रेड डील में रफ्तार ला दी है. यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, दोनों ही इस बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे. भारत और यूरोप की बढ़ती दोस्ती ट्रंप को परेशान कर रही है. भारत और ईयू की FTA से सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगने वाला है. भारत को टैरिफ का 'जख्म' देने वाले ट्रंप अब खुद लगा रहे उसपर मरहम! ग्रीनलैंड पर अमेरिका-EU की तनातनी से भारत को डबल फायदा

भारत-ईयू डील से सबसे बड़ा झटका अमेरिका को

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देश एक दूसरे के बाजार में आसानी से पहुंच बना सकेंगे.दोनों के पास निर्यात के लिए विशाल बाजार होगा. इस डील से भारत के लिए 27 देशों में कारोबार के दरवाजे खुल जाएंगे. वहीं यूरोपीय देशों के बाद विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा.भारत और यूरोप की ट्रेडिंग पार्टनरशिप अमेरिकी की परेशानी की वजह बन सकती है. यहीं वजह है कि इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ का नाम दिया गया. भारत और ईयू की इस डील से अमेरिका का दबदबा कम होगा. टैरिफ की बदौलत जो मनमानी वो चाहते हैं वो चल नहीं पाएगी. भारत और यूरोप दोनों की अमेरिका पर निर्भरता कम होने लगेगी.

यूरोप से दूरी बढ़ने पर अमेरिका में बढ़ेगी महंगाई

ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों की वजह से ईयू ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को अस्थाई तौर पर रोक दिया. डील सस्पेंड होने से अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है. ईयू के साथ टर्नबेरी ट्रेड डील से अमेरिकी एक्सपोर्टर्स को यूरोप में जीरो टैरिफ पर सामान बेचने का मौका मिलता, लेकिन इसके रूकने से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी. इस डील के रुकने से अमेरिकी कंपनियों को यूरोप को सामान बेचने पर ज्यादा टैरिफ चुकाना पड़ेगा, जिससे एक्सपोर्ट घट सकता है. अमेरिका में महंगाई और बेरोगजारी बढ़ सकती है. अमेरिका जो पहले से ही चीन के साथ ट्रेड इश्यूज में फंसा है, यूरोप के साथ बहुत पंगा नहीं ले सकता है.

अमेरिका के पीछे हटने की वजह

अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. ट्रंप समझ चुके हैं कि टैरिफ की वजह से दुनियाभर के देश उनके खिलाफ है. वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है. चीन और रूस जैसे देश इस मौके का फायदा उठाने में लगे हैं. अमेरिका को अपना दबदबा कम होने का खतरा मंडराने लगा है. एक तरफ रूस और चीन जैसे देश ग्लोबल तौर पर अपनी पोजिशन को मजबूत करने में लगे है तो वहीं एंट्री ट्रंप माहौल बनने से अमेरिका की साख कमजोर हो रही है. वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर ट्रंप का जुबानी हमला NATO और UN के खिलाफ है. बाकी दुनिया तो दूर खुद अमेरिका में उनके फैसले के खिलाफ आवाज तेज होने लगी थी. ऐसे में ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने यूटर्न लेने का फैसला किया .

FAQ सवाल: ग्रीनलैंड किस देश का मालिक है?

जवाब: ग्रीनलैंड किसी एक देश का मालिक नहीं है.यह डेनमार्क साम्राज्य के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र है. भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है.

सवाल: ट्रंप क्यों ग्रीनलैड पर कब्जा चाहते हैं?

जवाब: ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं. ग्रीनलैंड के पास खनिजों का विशाल भंजार और खासकर दुर्लभ मिनिरल्स है, जिसपर अमेरिका की नजर है.

सवाल: यूरोपीय यूनियन में कौन-कौन से देश हैं ?

जवाब: यूरोपीय यूनियन में 27 देश शामिल हैं. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया , साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ़िनलैंड ,फ़्रांस ,जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया , लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग , माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड , पुर्तगाल , रोमानिया ,स्लोवाकिया , स्लोवेनिया ,स्पेन ,स्वीडन है.